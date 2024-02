Un bacio e un graffio in versi per la Biblioteca

L’invito a leggere, portare un libro, non importa di quale genere o autore, è senz’altro uno dei dati interessanti dell’attività di sensibilizzazione che da quasi un mese sta ruotando attorno al presidio permanente, attivato a Matera dalle Associazioni ”Amici della Biblioteca” e ”Amabili confini” a sostegno della Biblioteca ” Tommaso Stigliani”. E con una petizione che ha superato, tra il web e i banchetti, abbondantemente le 30.000 firme. Uno schiaffo morale e materiale a quanti, in questi anni, dopo la sciagurata riforma Del Rio e la bocciatura del referendum renziano che ha lasciato le Province in mezzo al guado, non hanno fatto nulla – soprattutto in sede regionale- per una legge e un capitolo di spesa certo per andare avanti. Servono fatti. E conta l’attenzione di tanti amici. Venerdì 9 febbraio, alle 18.00, la poetessa pugliese Vincenza Di Schiena presenterà con Andrea Semplici la raccolta ” Un bacio e un graffio” edito da Ensemble. Le letture sono affidate ad Adele Caputo. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Presidio del Libro e la Libreria Mondadori di Matera.