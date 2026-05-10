Un architetto detective e un giallo tra claustri e ”fuochi” della memoria

Abbiamo incontrato Arcangelo Popolizio a Matera, nel corso di un mercoledì letterario a Palazzo Viceconte, https://giornalemio.it/cultura/popolizio-con-la-fabbrica-dei-fuochiillumina-il-mercoledi-letterario-a-palazzo-viceconte/, e gli abbiamo chiesto copia del libro per leggerlo- come è nostra abitudine- e andare a fondo di una storia e di un titolo che ci aveva incuriosito non poco. E la morte,alla fine degli anni Cinquanta, di una giovane coppia in una fabbrica di fuochi pirotecnici della provincia di Bari, aveva rispolverato le pagine della nostra memoria di cronisti, che aveva riportato e letto di tragedie simili negli anni successivi. Episodi che avevano segnato la vita di comunità grandi e piccole e di famiglie di ”pirotecnici” (dalle nostre parti ” u’ sparafuc”) che illuminavano con fuochi e botti le notti delle feste patronali di centri piccoli e grandi, Matera con la Festa della Bruna compresa.



E così la storia di Anna e Carlo,narrata da Popolizio nel libro morti per la ”imperizia” di qualcuno nella fabbrica di fuochi pirotecnici di un cugino al quale non potevano negare un favore da ricambiare…. Morirono in cinque e con tanti perché? Per Paolo, figlio della coppia,musicista e con una sensibilità culturale, fatta di tanti riferimenti ed esecuzioni a portata di spartito e strumento, il ritorno nella natia Altamura e con l’obiettivo di acquistare e tornare a vivere nella casa paterna, in uno dei tanti claustri del centro storico, è l’occasione per riaprire non solo le stanze impolverate di quell’appartamento ma anche le tante della memoria. Un binomio e un modus operandi che si intreccia e bene con quello della ”Leonessa di Puglia”, Altamura, dove ambizioni, voglia di lottare, si intrecciano con amori sofferti, ipocrisie, vendette e con quel ”diabolico” odore di zolfo che sta per innescare la miccia dell’imprevedibile, proprio come quella deleteria esplosione di oltre 60 anni fa. E l’architetto (nella vita) e detective Arcangelo Popolizio conduce il giovane Carlo, alla ricerca della verità sul suo passato, senza fretta,con pazienza e maestria tra polvere, ragnatele, vecchi androni, particolari scoperti per caso come la testa impagliata di un cavallo all’interno di un ipogeo, zie amorevoli come Chiara, docenti integerrimi e intellettuali come il professor Lorenzo Greco che gli aveva dato ripetizioni e poi indicato la strada degli studi.



Non mancano le storie nella storia dal finale cruento, come quella che investe il macellaio Giacomo, sposato con prole, con la passione del bel canto e delle serenate, vittima di una ”vogliosa” e ”conturbante ” donna cubana. Moglie di un boss locale, che si era fatta avanti nel retrobottega per avere rapporti sessuali con il cantante dalla voce melodiosa. La carne dovrebbe essere debole…ma lo spirito è forte fino a respingere le avances della donna che, sentitasi umiliata, decide di architettare una messa in scena e di fargliela pagare. Il macellaio non l’aveva toccata nemmeno con un dito, ma viene fuori il vittimismo da violenza sessuale. Il boss non ci passa sù e la violenza viene lavata col sangue. E il sangue, che fa da filo conduttore nel romanzo ” La fabbrica dei fuochi”, ribolle tra le passioni di un pacchetto di lettere tra zia Chiara e Carlo, il papà del giovane Paolo morto nello scoppio della fabbrichetta (una cascina) di prodotti pirotecnici. Una lettura sorprendente che lascia ancora tanti perché? Insoluti nel giovane Paolo, alla ricerca della verità, e sulla scelta di zia e professore di ”adottarlo” come facevano un tempo le coppie senza figli… Per farla breve mancava un tassello, che richiedeva coraggio e decisione. Così il ”Paolo del piano di sopra” decide di sciogliere gli ultimi dubbi facendo visita al professore, ridotto su una sedie a rotelle a causa di una malattia invalidante che incide sulla ”memoria” come il morbo di Alzheimer. E il tono incalzante, con una ipotesi molto vicina alla verità, è simile al ”J’accuse” di Emile Zola: il professore era l’autore della esplosione alla fabbrica dei fuochi pirotecnici? Visto il contenuto di un altro pacchetto di lettere ritrovate in una scatola di latta, durante i lavori di ristrutturazione della casa paterna? La risposta? Una risata ironica, di forte intensità, fino alle lacrime…da spalle al muro, ma senza ammissione di colpe (ci mancherebbe) rinviata al ”Cavallo” che sa tutto. Paradossale,demenziale.Del resto la malattia del professore giustificherebbe, ma la memoria aiuta…e quella testa di cavallo impagliato nell’ipogeo nella corte del Palazzo signorile, nasconde nel collo tra polvere, ragnatele e paglia un tubetto metallico di ”ritagli” di giornali, disegni, che riconduce alla verità ipotizzata.



Si chiude una pagina della vita di una storia autobiografica, legata a una tragedia accaduta per davvero a Modugno nel settembre 1959. In quella occasione morirono i nonni di Arcangelo Popolizio, che è riuscito nella narrazione a tener alta l’attenzione del lettore con il piglio della ricerca incalzante, dell’introspezione psicologica, della curiosità e degli stimoli che offrivano i luoghi dell’anima, della mente e della storia della vecchia Altamura. Quella dei claustri, dove tutti o quasi si conoscevano, parlando, ascoltando, tacendo o dando seguito al passaparola discreto o di mezze parole. Popolizio ha messo in luce anche altri aspetti del suo modo di sentire e di narrare, citando la colonna sonora del romanzo legata alla musica. E invita, per me è stato per alcuni brani un tuffo su un pentagramma vario e intenso, all’ascolto. Ne ha citati 17… Da ”My Favorite shings di John Coltrane a ”Un bel dì vedremo” dalla Madame Butterfly di Giacomo Puccini, da ”Ultimo tango a Parigi” di Gato Barbieri ad ”Atom heart mother dei Pynk Floyd, da ”Koln Concert” di Keith Jarrett a ” La Peite du Uaragnaun” . Un omaggio, quest’ultimo alla tradizione e alla ricerca della musica popolare murgiana, che abbiamo ascoltato con Luigi Bolognese e Maria Moramarco nella presentazione del libro a Matera. E la memoria va…

