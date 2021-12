Ed è lo spirito che anima i volontari dell’Associazione materana donatori del sangue con scadenza annuale…per la presentazione del nuovo calendario, realizzato con l’apporto di fotografi dalla buona vena (per stare in tema) creativa. Tante foto per ” Matera photographers” all’inglese e con quel ph ”aulico”, dal greco al latino, trasformatosi in ‘f’ per i fotografi materani nella lingua di Dante, che hanno donato i propri scatti per il calendario Avis 2022. E la cosa, se lo augurano in tanti, con la presenza di tre numeri ”2” , sembra di buon auspicio per superare le tante crisi di una pandemia da virus a corona- covid 19 e varianti- sempre in agguato. E, aspetto non secondario, per noi materani e non solo, affinchè ritorni la festa del 2 Luglio in onore della Patrona Maria Santissima della Bruna. Non a caso il calendario annovera a luglio uno scatto con la Madonna.



Un segno identitario come gli altri che i sette fotografi professionisti hanno colto con diversa sensibilità, prospettiva, dosaggio di luce. Foto da incorniciare quelle scattate da Mimmo Barile, Carla Cantore, Antonello Di Gennaro, Gerardo Fornataro, Antonio Genovese, Francesco Giase, Roberto Montanari , illustrate dagli autori e da Maristella Trombetta, docente di storia dell’ estetica presso l’università di Bari.



Per gli avisini guidati dal presidente Pino Loperfido una ulteriore opportunità per entrare nelle case dei materani e, auspichiamo, di nuovi donatori da ‘contagiare” positivamente con l’amore per la città e le immagini dei Sassi, del parco rupestre e delle cave, i giochi d’un tempo come ”u ‘strimml”, la trottola, o mezzi di locomozione della civiltà contadina come il carretto ” u’ train”, gli incontri generazionali. E,poi, quelle di film di successo come la fiction di Raiuno ” Imma Tataranni 2 sostituto procuratore” o della serie di James Bond ” No time to die”.



L’ultimo scatto è per l’Avis con un promemoria sulle condizioni per donare e sui gruppi sanguigni. Un invito comunque a farlo, periodicamente, contattando l’Associazione telefonicamente o sui social. E poi la frase riportata in corsivo sul dorso del calendario non ammette scuse… ” Nessuno è tanto povero da non poter donare il sangue e nessuno può dirsi tanto ricco da non averne bisogno”. Vero. Cosa aspettate? Donate. Natale è anche questo.

UNO SCATTO UN MESE