Un angelo negro sul carro del 2 luglio? Fu il primo e nacque così…

E a ricordarlo è Pasquale Doria che tra un impegno consiliare, una battaglia per la biblioteca ” Tommaso Stigliani” o per il Parco della Murgia, un libro da leggere si appassiona- come accade per chi sa ascoltare e far tesoro della memoria cittadina- quando intercetta il ”narratore” giusto, che gli ricorda aneddoti e scommesse della Festa in onore della Patrona di Matera, Maria Santissima della Bruna. Così ci racconta di ” come nacque il primo angelo negro nella storia del carro trionfale del 2 luglio”. E qui vengono fuori i ricordi di Emanuele Giasi, già componente del comitato festeggiamenti nella Prima Repubblica, la maestria di mest ” Ciccill” Francesco Pentasuglia e, naturalmente, i versi di una nota canzone di Fausto Leali…

ECCO COME NACQUE IL PRIMO ANGELO NEGRO NELLA STORIA

DEL CARRO TRIONFALE DEL 2 LUGLIO

Una bella canzone e una storia altrettanto avvincente. Cominciamo dalla seconda, l’ha raccontata a un gruppo di amici Emanuele Giasi subito dopo la festa del 2 luglio. È la data della festa dei materani e lo strappo del carro trionfale, straordinaria macchina barocca lunga quasi 13 metri e alta più di 5, rappresenta il culmine di un rituale molto più antico di quello che è comunemente possibile immaginare. Ognuno porta via un trofeo dal carro trionfale ricco di una straordinaria statutaria che, dopo una vera e propria prova d’iniziazione, diviene una sorta di amuleto in grado di tenere a bada il male per tutto l’anno. Particolarmente ambiti sono gli angioletti in cartapesta. Intuibile la ragione. Metaforicamente quelle ali richiamano invisibili custodi, nel caso specifico concreti protettori, intercessori rispetto agli imponderabili moti del destino. Soprattutto una tacita promessa di salute e prosperità per i fortunati possessori, buoni auspici espressi in termini artistici raffinati, di assoluta bellezza e armonia.

La storia si sviluppa intorno a questo manufatto e, come anticipato, in un momento di rara loquacità, l’ha condivisa il materano Emanuele Giasi, per molti anni ai vertici del Comitato dei festeggiamenti del 2 luglio, la festa celebrata dalla notte dei tempi dopo la mietitura, un chiaro ringraziamento alla feconda madre Terra che nutre da sempre i suoi figli prediletti.

Si tratta di una scommessa persa, in realtà, dal maestro cartapestaio Francesco Pentasuglia, secondo cui non c’era una figura sacra che non avesse riprodotto con le proprie mani tra le molteplici d’ispirazione religiosa dedicate al carro trionfale ideato di anno in anno in onore della Madonna della Bruna, benevola protettrice della città.

Ha vinto Giasi. Ha fatto notare che quelle nobili mani non avevano mai plasmato un angelo negro, eppure, “non può essere diversamente – ripeteva – gli angeli negri esistono”.

Del resto, lo diceva anche una famosa canzone, ecco il testo che molti sicuramente conoscono:

“Pittore, ti voglio parlare

Mentre dipingi un altare

Io sono un povero negro

E d’una cosa ti prego

Pur se la Vergine è bianca

Fammi un angelo negro

Tutti i bimbi vanno in cielo

Anche se son solo negri

Lo so, dipingi con amor

Perché disprezzi il mio color?

Se vede bimbi negri

Iddio sorride a loro

Non sono che un povero negro

Ma nel Signore io credo

E so che tiene d’accanto

Anche i negri che hanno pianto

Lo so, dipingi con amor

Perché disprezzi il mio color?

Se vede bimbi negri

Iddio sorride a loro”.

Pentasuglia, allora, si convinse e decise di realizzare il primo angelo negro nella storia del 2 luglio che, poi, a festa conclusa, venne regalato a Giasi. Dopo decenni, lo custodisce ancora gelosamente e quando capita, agli amici, racconta questa significativa storia dal sapore di altri tempi.

“Gli angeli custodi esistono e sono intorno a noi – sostiene Giasi, che solitamente è di poche parole – sono al nostro fianco e conducono i nostri passi. Ogni giorno e notte, io ci credo, vegliano su di noi”.