Un altro successo al Premio ‘’Rodolfo Valentino’’ per la pianista Paola Di Lecce

Costanza, sacrifici e tanta voglia di eseguire al meglio i successi di grandi musicisti del passato sono il segreto dell’ennesima prova di eccellenza della giovane pianista materana Paola Di Lecce, che ha dimostrato bravura e qualità esecutiva nel concorso della 39^ rassegna musicale ‘’ Città di Castellaneta’’. Nella sala del museo dedicato al grande attore del Novecento, Rodolfo Valentino, ha eseguito brani di Ignaz Moscheles ( Opera 70 Etude 1 in C Major) di Ludvig Van Beethoven (sontata numero 10 in G maj, opera 14 numero 2 e 1 Alegro), di Claude Debussy ( Preludi dal libro 1 n°1 ‘Danseuses de Delphes’’,n 12 ‘’ Minstrels’’. Al termine premi e applausi per lei e per altri musicisti che si sono cimentati con altri strumenti. Per Paola sarà un’estate dalle mille note…