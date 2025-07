Umbria Jazz. Festival in crescita. I dati di Gaetano Plasmati

Le foto ci sono, e sono quelle del servizio, e anche i dati su Umbria Jazz che con il festival di Spoleto rappresentano per l’Umbria l’evento di maggior richiamo ”internazionale’ per i turisti. Gaetano Plasmati, globetrotter materano tra turismo e cultura del territorio e dell’ambiente, ce ne fornisce in sintesi uno spaccato da tenere in considerazioni per quello che si continua a non fare a Matera. Del resto senza cultura d’impresa (programmare e investimenti pubblici e privati) non si va da nessuna parte. E si fanno solo passi indietro. Le lamentazioni ricorrenti sul calo di presenze in attesa che altri, a cominciare dal Comune che ha mezzi e risorse umane limitate, facciano la propria parte è un clichet che si ripete.



I dati di Umbria Jazz

Umbria Jazz 2025 chiude con numeri da record: oltre mezzo milione di presenze.

Incasso sopra i 2,1 milioni di euro, sold out all’Arena Santa Giuliana e una diffusione capillare nel centro storico. Cresce anche la dimensione green e digitale del festival.

Oltre 1 milione di visualizzazioni su Facebook, 70mila follower su Instagram e quasi 300mila contatti unici, con un sito ufficiale capace di attrarre fino a 190mila utenti giornalieri. Il media team ha prodotto 25 terabyte di contenuti in 10 giorni. A raccontare il festival in tempo reale anche chi non era presente è stata Radio Monte Carlo, partner storico, con oltre 120 ore di trasmissioni, 65 interviste live e una postazione fissa lungo Corso Vannucci. Il direttore artistico Carlo Pagnotta, classe 1933. #umbriajazz #gaetanoplasmati 📷