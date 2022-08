Ultima replica estiva di Talia teatro con ” Meglio essere stupidi”

Abbronzati, imbronciati? E allora la soluzione per rinfrescare lo spirito dopo le temperature tropicali c’è….con una data da non perdere. Ci eravamo lasciati a luglio con altre repliche da tutto esaurito, https://giornalemio.it/cultura/13-e-14-luglio-ambo-torna-meglio-essere-stupidi-di-talia-teatro/” e Talia teatro ritorna con un invito- dopo la notte di San Lorenzo, dopo ferragosto e gli ultimi giorni di ferie da sfruttare- per la serata del 24 agosto ,con la nuova replica di ” Moggh’ a jess stud’ch” . E “Meglio essere stupidi”, adattamento di Antonio Montemurro della commedia ”Uomo e Galantuomo” di Eduardo De Filippo, chiuderà il ciclo estivo della programmazione di Talia Teatro,. Naturalmente occorre prenotarsi, contattando il 331 7995953. I posti a sedere al Teatro nel Sasso sono limitati. Prenotate, così vi togliete il pensiero…