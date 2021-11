Per quanti non l’avessero ancora vista, dopo le tante repliche estive e autunnali, c’è l’ultima data per assistere, domenica 28 Novembre alle 18.00, all’ ultima replica di “Cavalli di battaglia” . La pièce all’ultima risata realizzata dall’attore e regista Antonio Montemurro con i bravissimi protagonisti di Talia Teatro. L’appuntamento è a Matera presso il Teatro nel Sasso di via Lombardi 35 . “L’ultima occasione – come dice nell’invito Antonio Montemurro per ridere per due ore ” e passa…aggiungiamo. Per prenotare contattare il numero 331 7995953.