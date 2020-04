Altro che gli anglicismi di Open Future, kermesse, slow up, start up, seven up e tric e trac dell’anno da capitale europea della Cultura a Matera, come riporta il video https://youtu.be/lDHmRIF9o3w che ha come protagonista il vegliardo Bruno Nicola Francione, con il silenzio seguito alla cerimonia di chiusura e alla conseguente ‘’clausura’’ in corso da virus a corona. C’è da ricominciare daccapo, con il turismo di prossimità come è nelle indicazioni di prospettiva dell’Apt di Basilicata. E allora non ci resta che affidarci alle tradizioni e alla vera anima della Città dei Sassi -la cultura contadina meridionale e il dialetto che ne è la sua espressione- per ricordare a dotti, medici,insipienti, maneggioni e via ragliando da dove veniamo e cosa avremmo dovuto far conoscere ai visitatori di passaggio. Beh. Alcuni hanno resistito e in maniera aulica o goliardica hanno tirato dritto, restando sull’aia a portare avanti la memoria dei padri. E in città, pur con diverso metodo, esperienza ma con un amore comune per Matera, lo hanno fatto in tanti e in diversi contesti. Citarli tutti rischieremmo di dimenticarne qualcuno :dal grande attore e direttore di compagnia teatrale, dal musicista al complesso folk, dalla tutor di fiction al gestore di presidi culturali e museali, dal cultore di iconografia del passato agli anonimi archivi ambulanti ultraottantenni in via di estinzione. L’anima di Matera è qui e ne diamo contezza periodicamente. Cosi abbiamo fatto per le esperienze portate avanti da Antonio, Angelo, Lia, Claudio, Rino,Donato, Raffaella, Gianni, Antonio,Domenico e altri come Nunzio Gabriele Chiancone, in groppa a un sodalizio e a un sito social che ricorda l’esortazione dei contadini ‘’ Erghhiò !’’ a far muovere l’ostinato mulo di nome Bellino o Martino, come ricorda la tradizione . E riverenza o irriverenza a parte, a seconda che gradiate un pizzico di ironia, i materani vengono esortati a “Chndem n’ fott p’ passè u’ timb’’ a raccontare una storia vera per passare il tempo durante la Quarantena. Storie che sono come le cerase, le ciliegie, una tira l’altra e si spazia dalle tradizioni della festa della Bruna, a quelle delle festività pasquali, a truffe, raggiri, storie d’amore, di giochi, giri e raggiri. Ma ce dell’altro Nunzio Gabriele è riuscito a motivare grandi e piccini in un esercizio di espressione dialettale, davvero encomiabile. Quasi un esperimento di salvaguardia sul campo, visto che in casa in dialetto si parla sempre meno e in passato, tranne poche lodevoli eccezioni, si è fatto poco per lavorare nelle scuole. Peccato. Anche perché se non si trovano docenti sensibile al tema non si va avanti e con ripercussioni che alla distanza rischiano di intaccare eventi della tradizione come la festa del 2 luglio. E il dialetto ha tanta parte nel recuperare e consolidare anima e cultura della civiltà dei Sassi. Farlo studiare a scuola o portarne usi, giochi, come hanno fatto in passato gli amici del Muv nelle scuole medie e primarie. E’ una opportunità da coltivare, insieme alle materie curriculari, ci mancherebbe. E poi da cosa nasce cosa: teatro, cinema, musica e turismo, naturalmente, con la variane eco turistica a dorso di Mulo. Quell’aspetto di animazione territoriale e di completamento dell’offerta, più volte lamentato da visitatori e operatori. Lavorare su questi aspetti potrà creare occupazione,ma lavorando sulle risorse locali. E per farvene un’idea vi invitiamo a visitare e a collaborare con il sito cu fott’ chntet, con il fatto narrato, da Ninzj Gabrial Chiancàun

https://it-it.facebook.com/ErgghioMatera/videos/1579586125529826/. Senza dimenticare l’ottimo ed esauriente lavoro sul Mulo pubblicato da Chiancone sulla rivista ‘’Mathera’’ . Da leggere perché gli ostinati e laboriosi quadrupedi, nonostante tutto, come ripeteva l’auriga della festa della Bruna Bellisario ‘Zannone’ Paolicelli i muli “sò preprij coum u’ cristionr” .

L’INVITO DAL SITO “Chndem n’ fott p’ passe u’ timb…”

Lo sappiamo cosa stai pensando… questo non è l'ennesimo post che ti chiederà di rimanere a casa, anzi noi vi chiediamo di USCIRE dalla monotonia e di VIAGGIARE con l'IMMAGINAZIONE nei ricordi…

Raccontateci un "fatto" di fantasia o realmente accaduto e fatelo in dialetto, piccià coum s disc in italien : il dialetto rafforza il concetto!

GLI OBIETTIVI DI “ERGGHIO’’

L’associazione Culturale di promozione Sociale e Turistica Ergghiò si occupa di tutelare e valorizzare l’ambiente, sviluppare il tema dell’eco-turismo in Basilicata e riscoprire gli antichi mestieri e le tradizioni del territorio. Tutto questo in compagnia di un forte e nobile animale, simbolo della nostra cultura: IL MULO.

PRESIDENTE di ERgghiò Nunzio Gabriele Chiancone, vicepresidente Marianna Vizziello