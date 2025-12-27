U’dialett? Nun ci so’ sold? Anci e Drus: Si provveda!

Non è la prima volta che il Centro internazionale di dialettologia di Basilicata, animato e diretto dalla docente di Unibas Patrizia Del Puente, è in difficoltà e rischia la chiusura per mancanza di fondi. E’ un paradosso, visto che si tratta di difendere e valorizzare la eterogenea identità di una regione, che ha avuto popoli e dialetti diversi nelle province di Potenza e Matera. Eppure 30.000 euro per andare avanti sono una cifra irrisoria se confrontata con quanto previsto dalla recente accordo triennale tra Regione Basilicata e Università degli studi della Basilicata, che riportiamo in coda alla presa di posizione di Anci Basilicata,Centro Jonico Druse e del circolo radici https://giornalemio.it/cronaca/il-circolo-radici-di-matera-solidale-con-il-centro-internazionale-di-dialettologia-cid/. I nostri dialetti vanno tutelati, dando continuità al Centro internazionale di dialettologia.

IL COMUNICATO STAMPA DEL CENTRO JONICO DRUS

OGGETTO: Finanziamento della Regione Basilicata al Centro Internazionale di Dialettologia; la Regione non può e non deve tacere.

Il Centro Studi Jonico “DRUS” si associa agli altri organismi culturali e dell’informazione e chiede alla Regione Basilicata di far riprendere le attività al

Centro Internazionale di Dialettologia (CID), nato dal progetto Atlante Linguistico della Basilicata (ALBa) della Prof. Patrizia Del Puente. “Un’iniziativa fondamentale per la salvaguardia e valorizzazione dei dialetti lucani, che coinvolge l’Università della Basilicata (UniBas) e altre istituzioni, sebbene di recente sia stata sollevata preoccupazione per la sua continuità a causa di problemi di finanziamento, con la Regione che ha prorogato la convenzione ma che necessita di un sostegno stabile per evitare la chiusura delle attività”.

Si chiede altresì alla Regione le motivazioni per cui ancora non si è provveduto alla erogazione del finanziamento di 30.000 euro, così come deciso alla unanimità del consiglio regionale sin dal mese di ottobre. Se ci sono motivi ostativi è corretto farli conoscere alla pubblica opinione.

La vicenda si trascina da troppo tempo e periodicamente sale alla ribalta della cronaca, senza che gli esponenti regionali interessati, dicano una parola chiara.

Nei dialetti c’è la storia delle comunità e la Basilicata, grazie anche alla sua conformazione orografica, ha una ricchezza ineguagliabile: da noi sono presenti tutte le lingue dei popoli che l’hanno attraversata e il CID ci restituisce-

Montalbano Jonico lì 27/12/2025 CENTRO STUDI JONICO DRUS

IL COMUNICATO DI ANCI BASILICATA

Potenza, 27 dicembre 2025

COMUNICATO STAMPA

Il Presidente ANCI in difesa del Centro Internazionale di Dialettologia (Cid)

La chiusura del Centro Internazionale di Dialettologia (Cid) sarebbe una ferita profonda per la nostra terra. Il Cid non è solo un centro di ricerca, ma è il cuore pulsante della memoria storica, culturale e linguistica della Basilicata. Da oltre vent’anni, il Cid ha difeso, preservato e celebrato i dialetti lucani, un patrimonio che appartiene a ciascuna delle nostre comunità, dai piccoli paesi montani alle città. Ogni parola, ogni suono, ogni espressione dialettale è il racconto di chi siamo, delle nostre radici, della nostra storia.

La lingua che parliamo non è solo un mezzo di comunicazione. È la chiave per comprendere la nostra identità, per tramandare tradizioni, per mantenere vivi i legami tra le generazioni. Ecco perché la chiusura di questo centro, causata dalla mancanza di fondi, non è solo una perdita materiale, ma una ferita che colpisce la nostra essenza come comunità lucana.

Il Cid ha saputo raccogliere, con amore e dedizione, le parole dimenticate, quelle che appartengono alla memoria collettiva dei nostri paesi. Ha valorizzato i dialetti di ogni angolo della nostra regione, diffondendoli e preservandoli per le generazioni future. Senza il Cid, quel patrimonio rischia di svanire, di essere sepolto sotto la polvere del tempo. E noi non possiamo permetterlo.

Oggi, ci troviamo di fronte a un bivio: il rischio di perdere un bene culturale inestimabile, il rischio che la nostra lingua e la nostra identità vengano cancellate. Non possiamo, non dobbiamo rimanere indifferenti di fronte a questa minaccia. La Basilicata ha bisogno di questo centro. Le nostre tradizioni hanno bisogno di essere tutelate, non solo per noi, ma per chi verrà dopo di noi. La cultura lucana non può essere sacrificata sull’altare di altre priorità. Come Presidente dell’ANCI, sono al fianco del Cid con tutta la forza possibile. Esprimo il mio fermo sostegno e faccio un appello urgente alle istituzioni regionali e locali: non lasciate che la memoria della nostra terra venga dimenticata. Non lasciate che la Basilicata perda una delle sue voci più autentiche. Il Cid è una risorsa irrinunciabile per la nostra regione, non solo per i ricercatori, ma per tutti i lucani, giovani e meno giovani, che ancora parlano, ascoltano e vivono attraverso le parole della nostra terra.

La chiusura del Cid non è solo una perdita per gli studiosi, è una perdita per ogni cittadino lucano, per ogni bambino che deve poter crescere conoscendo le radici del proprio popolo, per ogni turista che deve poter scoprire le tradizioni e la cultura della nostra regione. La Basilicata non può permettersi di dimenticare chi siamo.

Faccio un appello a tutte le istituzioni: intervenite con urgenza. Sostenete il Cid. Sostenete la cultura lucana. Sostenete il nostro futuro, perché senza memoria e identità, non esiste futuro.

L'ACCORDO TRIENNALE UNIBAS REGIONE BASILICATA

Una nuova stagione per l’alta formazione lucana. La Giunta regionale ha approvato in via definitiva l’Accordo di Programma triennale 2025-2027 tra la Regione Basilicata e l’Università degli Studi della Basilicata. L’intesa sancisce un impegno finanziario complessivo di 42 milioni di euro per i prossimi tre anni, garantendo stabilità e risorse per la crescita dell’ateneo. La delibera, approvata nella seduta di ieri, recepisce i pareri favorevoli della II e della IV Commissione consiliare e il via libera del Senato Accademico dell’Unibas. Il cuore dell’accordo risiede nel trasferimento annuale di 14 milioni di euro: 10 milioni destinati al perseguimento degli obiettivi strategici di Ateneo e 4 milioni specificamente vincolati al consolidamento del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

“Con l’approvazione definitiva di questo accordo – sottolinea il Presidente Vito Bardi – passiamo dalle parole ai fatti per costruire il futuro della nostra Basilicata. Investire 42 milioni di euro nell’Unibas significa scommettere sul talento dei nostri giovani e sulla capacità di attrazione del nostro territorio. Non stiamo solo finanziando un’istituzione – aggiunge Bardi – ma stiamo potenziando il motore della ricerca e della salute pubblica, come dimostra l’impegno concreto per il corso di laurea in Medicina. Vogliamo un’Università che sia sempre più competitiva a livello nazionale e che rappresenti un punto di riferimento per lo sviluppo economico e sociale di tutta la regione”.

Il Rettore Ignazio Marcello Mancini ringrazia la Regione Basilicata e, in particolare, il Presidente Bardi per il costante supporto all’Università: “Dopo l’approvazione nel dicembre 2004 del nuovo Piano dodicennale 2025-2032 da parte del Consiglio regionale, quella dell’Accordo di Programma Triennale 2025-2027, deliberata dalla Giunta regionale – sottolinea Mancini – consente all’Ateneo di guardare con maggiore serenità alla propria azione nell’immediato futuro, alimentando la possibilità di concretizzare la sua strategia. L’intera comunità lucana mostra di continuare a credere nel suo Ateneo e, come ho in più occasioni evidenziato, investire in formazione e ricerca, puntare sulle nuove generazioni, è fondamentale per favorire il progresso e la vitalità di questa regione”.

L’accordo si articola su cinque pilastri fondamentali:

1. Attrattività e Didattica: miglioramento della qualità dei corsi e attrazione di studenti da altre regioni.

2. Ricerca d’eccellenza: supporto alla produttività scientifica di rilievo internazionale.

3. Trasferimento tecnologico: rafforzamento del legame tra università e sistema produttivo locale attraverso tirocini e progetti con le imprese.

4. Efficienza manageriale: digitalizzazione dei processi e formazione del personale amministrativo.

5. Scienze della Salute: pieno sviluppo del Dipartimento di Medicina, con il completamento dell’organico docente e l’avvio di nuove Scuole di Specializzazione.

L’intesa, inoltre, prevede l’assunzione di nuovi docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo per potenziare i servizi agli studenti e l’attività di ricerca. A partire dal 2028, è prevista l’indicizzazione dei finanziamenti sulla base del tasso di inflazione Istat, assicurando così la sostenibilità economica dell’Ateneo nel lungo periodo.