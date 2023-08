Uaragniaun in concerto ad Aliano

Non potevano mancare alla XII edizione de ” La Luna e i Calanchi” Festa della Paesologia 2023, che si tiene ad Aliano (Matera) dal 18 al 21 agosto 2023. Nel paese che ebbe come confinato Carlo Levi, durante il Ventennio fascista, e che fece conoscere con il ”Cristo si è fermato a Eboli” cultura e problemi della civiltà contadina. E i ”Uaragniaun” di Altamura ( Bari) sono il trait d’union ideale con la Murgia, terra di lavoro della civiltà agro pastorale, di bracciantato e di lotta, per rafforzare quel lavoro di ricerca e di riappropriazione identitaria del Mezzogiorno. Attraverso canti e suoni, in programma venerdì 18 agosto, una pagina di ‘Paesologia” da trasmettere ai giovani di ieri e a quelli di giovani.



brevi note sui UARAGNIAUN dalla pagina social

Uaragniaun è leggenda e mito, è un suono, una onomatopea, ma è anche una località dell’Alta Murgia barese, una rocca tagliente ricca di misteri e passioni. Uaragniaun è allora un progetto musicale per raccontare le ancestrali storie del popolo delle pietre, le miserie e le nobiltà dei “cafoni all’inferno”: uomini, bestie ed eroi della civiltà della civiltà contadina pugliese. Maria Moramarco è il cuore del progetto: è la ricerca e la voce. Una voce cristallina e potente, figlia naturale degli antichi cantori e cantatrici che hanno tramandato la tradizione orale nelle contrade murgiane e della Puglia, terra meridiana, di confine, con le vicine civiltà mediterranee. Con il chitarrista Luigi Bolognese e il percussionista Silvio Teot il trio altamurano percorre un lungo percorso di rivisitazione di un immenso patrimonio di canti e musiche della tradizione immateriale. Repertori mai esplorati vengono alla luce e il “progetto Uaragniaun” si propone di rivitalizzare, attraverso una lettura critica, i canti inediti della musica popolare pugliese e, in particolare, della Murgia barese. Canti a distesa, tarantelle, canzoni d’amore, canti religiosi, tammurriate, canti di lavoro, balli e ritmi della grande musica popolare Meridionale, trovano una nuova dimensione musicale tra tradizione e innovazione. Il gruppo elabora soluzioni musicali di grande respiro che valorizzano ulteriormente le straordinarie capacità vocali della Moramarco, ormai riconosciuta come una delle voci più orginali del sud Italia.

PROGRAMMA

LA LUNA E I CALANCHI Festa della Paesologia

Aliano Dal 18 al 21 agosto 2023

Direzione artistica di Franco Arminio

18 AGOSTO, VENERDÌ

17.30 – Auditorium dei calanchi

Cerimonia d’apertura

Luigi De Lorenzo, Franco Arminio

18.30 – Auditorium dei calanchi

Sabbia e nuvole

Omaggio a Pino Mango

19.00 – Museo Paul Russotto

Matrici_un rito

Alessandra Asuni

20.00 – Terrazza Levi

Lirica del paesaggio

Serena Gatti e Raffaele Natale

21.30 – Anfiteatro dei calanchi

Omaggio a Rocco Scotellaro

Ulderico Pesce, Franco Arminio

23.00 – Piazza Panevino

Storie e patorie

Maria Moramarco con Uaragniaun

1.00 – Piazza Panevino

Monologhi della prima notte

Claudia Fabris, La predica delle galline

Guido Celli, L’abisso e l’oasi

Viola Vocich, Orgasmo

2.30 – Piazza Panevino

Piano inclinato

Louis Di Gennaro

5.00

alba facoltativa

__________

19 AGOSTO, SABATO

8.00

Parlamenti e letture davanti ai bar del paese

9.00

Lezioni alla Casa della Paesologia

Donato Salzarulo

Dalle 10 alle 12 al Museo Paul Russotto

Laboratorio di lavorazione del bisso

a cura di Chiara Vigo

11.30 – Auditorium dei calanchi

Che ci faccio qui

Domenico Iannacone

14.30

Canti e balli da sposalizio nel centro antico

15.00 – Auditorium dei calanchi

Conversazione su Mastro Don Gesualdo

Andrea Di Consoli

16.00 – Auditorium dei calanchi

Il tarantismo dal Salento al Mediterraneo

Vincenzo Santoro

17.00 – Auditorium dei calanchi

Nascono amori su zoom

Claudia Fofi e Alessandro Gwis

18.00 – Terrazza Levi

L’Orazio di Heiner Müller

con Lara Chiellino

19.00 – Anfiteatro dei calanchi

Chiara Vigo, l’ultima sacerdotessa del mare

a cura di Ignazio Pepicelli e Caterina Pontrandolfo

20.00 – Museo Paul Russotto

Matrici_un rito

Alessandra Asuni

20.00 – Terrazza Levi

Burning Land

Serena Gatti e Raffaele Natale

21.00 – Casa Levi

Azione #0 Contatto e Improvvisazione

con Marta Iucci, Sara Capanna, Joaquin Cornejo, Mattia Donati

22.30 – Terrazza Levi

A Don Lorenzo Milani

di e con Angelo Maiello

21.30 – Auditorium dei calanchi

Questo solo ti posso dare

Angelo Mellone

22.30 – Piazza Garibaldi

Uaua: Omaggio a Eugenio Cirese e al suo Molise

Giuseppe Spedino Moffa in concerto

22.30 – Auditorium dei calanchi

E il paese che dice?

un film di Francesca Catarci

23.00 – Auditorium dei calanchi

Omaggio a Nico Cirasola

Odore di Pioggia

My name is Nico Cirasola (documentario di Giovanni Piperno)

23.30 – Piazza Garibaldi

Li Strittuli

Compagnia di musica popolare salentina

in concerto

01.30 – Piazza Panevino

Rareca antica

in concerto

3.00 – Piazza Panevino

Canzoni per il buon umore

Emilio Stampone, Louis Di Gennaro

4.00 – Piazza Panevino

Le cose vere

Musiche e parlamenti alla fine della notte

5.40 – Alba nei calanchi

La Cameriera di Poesia

Claudia Fabris

__________

20 AGOSTO – DOMENICA

8.00

Parlamenti e letture davanti ai bar del paese

9.00

Lezioni alla Casa della Paesologia

Donato Salzarulo

10.00 – Auditorium dei calanchi

Lezione su Cristo si è fermato a Eboli

Andrea Di Consoli

11.30 – Auditorium dei calanchi

Una volta sola

Incontro con Mario Calabresi

14.30

Canti e balli da sposalizio nel centro antico

16.00 – LA PASSEGGIATA NEI CALANCHI

20.30 – Auditorium dei calanchi

Sulla via dei padri

documentario di Bruno Palma

21.00 – Terrazza Levi

Creatura composita

Giuliano Maroccini

21.30 – Terrazza Levi

Ti aspetto nella mia casa a disordinare

Gianluigi Gherzi

21.30 – Auditorium dei calanchi

Per una letteratura swing

Filippo La Porta

22.30 – Anfiteatro dei calanchi

Parole e musica per edificare il futuro

Giovanni Caccamo

00.00 – Piazza Panevino

La grande corsa verso Lupionópolis

Peppe Voltarelli

1.00 – Piazza Panevino

Peppe Leone

1.45 – Marco Ghezzo e Bruno Galeone

3.00 – Piazza Panevino

Renanera in concerto

4.00 – Piazza Panevino

Le cose vere

Musiche e parlamenti alla fine della notte

5.00 – alba necessaria

Leggere poesie a bassa voce

__________

21 AGOSTO – LUNEDÌ

8.00

Parlamenti e letture davanti ai bar del paese

9.00

Lezioni alla Casa della Paesologia

Donato Salzarulo

10.30 – Auditorium dei calanchi

Discorsi sul canto

Alfredo Rapetti Mogol

11.30 – Auditorium dei calanchi

Il senso del limite ci è necessario.

Ripartire da Salvemini e Chiaromonte

Conversazione con Filippo La Porta

14.30

Canti e balli da sposalizio nel centro antico

15.30 – Auditorium dei calanchi

Conversazione con Silvia Camporesi

16.30 – Auditorium dei calanchi

Conversazione con Fabio Novembre

17.30 – Auditorium dei calanchi

Letture Iraniane

Pegah Moshir Pour, Franco Arminio

18.30 – Anfiteatro dei calanchi

Patrie

Nichi Vendola

19.30 – Terrazza Levi

Rosella

di Alberto Saibene e Egidia Bruno,

con Egidia Bruno

20.30 – Casa Levi

Azione #0 Contatto e Improvvisazione

con Marta Iucci, Sara Capanna, Joaquin Cornejo, Mattia Donati

21.30 – Anfiteatro dei calanchi

Mezzaluna

Miro durante in concerto

23.00 – Anfiteatro dei calanchi

Noi in buona compagnia

Franco Arminio e Rocco Papaleo

1.00 – Auditorium dei calanchi

Biassanot

un film di Paolo Muran

1.30 – Piazza Garibaldi

I tarantolati di Tricarico

tour 2023 Etnodance

2.00 – Auditorium dei calanchi

Pablo di Neanderthal

un documentario di Antonello Matarazzo

4.00

Visita a Carlo Levi al cimitero di Aliano

Virginia Sutera e Sara Calvanelli, Ejadira

Franco Arminio, Cartoline dai morti

***

LABORATORI

Pino Gala

La poesia del corpo nei balli tradizionali lucani

Laboratorio didattico

Caterina e Valerio Pontrandolfo

Sette stazioni sonore

Laboratorio di canto di tradizione orale e teatro

Chiara Vigo

Telaio della Luna

Laboratorio sulla tessitura a mano del bisso

Balletto Lucano

Hedera

Esplorazione del territorio attraverso movimenti, immagini e parole

Madre di segno, dalla terra alla poesia

Mostra e laboratori di incisione calcografica di maestri e artisti della Grafica di via Sette Dolori di Matera

Claudia Fabris

Esercizi di ospitalità per essere umani

Laboratorio sulla parola come architettura del reale

__________

POESIE PER TUTTE LE ORE DEL GIORNO

Franco Arminio

Sacro minore

Guido Celli

L’abisso e l’oasi

letture e performance poetiche

Giuliano Maroccini

Proskynesis – installazione site specific

Viola Vocich

Orgasmo

Andrea Di Consoli

Poesie che raccontano

Andrea Melis

Vengo da un’isola

Serena Gatti

Land

Omaggi ad Alfonso Gatto, Leonardo Sinisgalli, Lorenzo Calogero, Franco Costabile, Vittorio Bodini

Eleonora Uccellini

Il Banchetto della felicità, performance poetica di strada

Paolo Vachino, Claudio Jaccarino

La poesia dell’incontro

Luca Tomasicchio e Nicolò Giangaspero

Starnuto Nolente

Recitare poesie imparate a memoria

___________

AZIONI PAESOLOGICHE

Ivan Fantini

Prendete quel che volete, mettete quel che potete

Paolo Covino

Fotografa il sacro e mettilo da parte

Cosimo Terlizzi e Damien Modolo

La memoria vegetale

memorie orali sulle pratiche antiche dell’utilizzo di piante spontanee.

Interviste agli anziani e le anziane del paese

Jania Sarno

Sentieri di suoni – piccole escursioni paesologiche

Nicola Colicchio

I paesi devono imparare a guardarsi bene

Grazia Coppola

Per saperne di più sulla Casa della Paesologia

Nicola Freda

Lezioni di geografia

Pietro Micucci

La clinica dei paesi

Maria Panza e Angelica Perelli

È interessante parlare con gli sconosciuti

Casa della Paesologia

Ospite d’onore a casa sua

Alianesi e forestieri si raccontano

___________

ARTE NEI LUOGHI

Andreas Zampella e Luca Mauceri

Proiezioni sparse

Donato Laborante e Antonio Uair

interventi performativi per il paese con il Veliero, Re Cardo VII primo re della Murgia, Mosè, l’Intelligenza Femminile

Ferula Ferita mostra un Infinito Altrove

Francesca Mariani e Manuela Caraffa

CorpusDama. Mostra/Rituale di rinascita tra fiori, danza e pittura

Camilla Donati e Vijaya Trentin

Compagnia Oshun, performance Abantes

Adele Caputo

Da lontano erano cose. Progetto visivo

Francesca Catarci

Il Giardino dei Silenziosi

Maria Cristina Ballestracci

“Le nostre vite senza ieri” – Innocenti resti, frammenti da un’alluvione

Giuseppe Valentino

Santo Mattinale, opera filmica che nasce dall’incontro dell’autore con il paesaggio dei calanchi e gli scritti di Carlo Levi.

Cosimo Terlizzi

La Benedizione degli animali, proiezione opera video

Rocchina Lepore

Il mondo è paese, mostra di pittura

Patrizia Ferrara

L’umano e il paesaggio, mostra di pittura

Fotografi free di Scatto Lucano

Mostra fotografica Il Carnevale Lucano

Collettiva di artisti Lucani Genr@zioni

a cura della Galleria d’arte Domus MadArt

Valentina Garau

La poesia dei gioielli

___________

QUANDO UNO STA BENE SI SENTE MEGLIO

Antonella De Palo

di Yoga Fissa Dimora asd

Laboratori di yoga, meditazione e respirazione

Comunità RNCD Clown Dotti_Sociali

Ambulatorio di Coccole nella Casa della Paesologia –

e Il circo di campagna, nei pressi della statua di Carlo Levi

Giuseppe Miccoli – Yogarmonia

‘Con-tatto’ massaggi per eroi stanchi

Marò d’Agostino

La casa delle erbe, meditazioni sulla tutela dei luoghi nella Casa della Paesologia

Paolo De Toni

Massaggi intuitivi

Rossella Seller

Il sentimento oceanico

Chiara Fontò

L’abbraccio come stazione di rifornimento

Michele Ciasullo

Narrazioni per guarire

Gabriella Gravili

Non vi innervosite se parliamo di sesso

Antonella Ginosa

Federare le nostre ferite

____________

PRESENZE

Melina Mulas

Fotografare poco

Peppone Calabrese

Antropologo del cibo

Daniela Ippolito

L’arpa e il cuore

Rino e Piernicola Locantore

Musica ambulante

Alberto Giovinazzo

Quando passa Maddalena

Francesco La Penna

Dietro la fisarmonica

Ludovico Cantisani

La linea di fuoco

Domenico Ciruzzi

In volo da Gorgoglione!

Paolo Muran

Filmare con dolcezza

Giuseppe Formiglio

Facce da festival

Gigio Borriello

Col trombone e nient’altro

Terenzio Procaccino

Una canzone, se capita

Chiara Fontò

Canzoni facoltative

Livio e Manfredi

Niente di sicuro Mostra meno

Per informazioni Facebook: La luna e i calanchi