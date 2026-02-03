Tutto va bene? Ca come…per Talia Nan fesc nidd !

E’ il titolo del nuovo lavoro teatrale che l’associazione ”Talia Teatro” presenterà il 28 febbraio e il 1 marzo al Cineteatro ” Guerrieri”, per la gioia ( tutto vero) dei fans che non si perdono uno spettacolo, con relative repliche, ormai da sempre. Per ora abbiamo la locandina e le condivisioni sulla pagina social del sodalizio teatrale guidato dall’attore e regista Antonio Montemurro, che abbiamo seguito di recente per alcune considerazioni(amare, naturalmente) sulla mancata valorizzazione da parte degli Enti Locali delle realtà territoriali https://giornalemio.it/cronaca/le-attivita-culturali-a-matera-perche-non-valorizzano-realta-come-talia-teatro-e-associazioni-similari/ e per una pizza attesa invano, ma dirottata sugli ultimi arrivati. Non sappiamo se l’amabile Antonio, che ha fatto i capelli bianchi e a volte sangue amaro, per quanto accade nella Capitale della cultura 2019 e 2026 che si dimostra nei fatti ”provinciale”,abbia commentato in anticipo ” Nan fesc nidd…Non fa niente”. Un modo di porgere l’altra guancia da rassegnati o se abbia battuto i pugni sul tavolo,imprecato, e poi si sia rabbonito con un proverbiale ” Cia ffè…”. Che dobbiamo fare? Ne sapremo di più quando verrà fuori altro sullo spettacolo. Altrimenti, Nan fesc nidd. Volete togliervi, toglierci il gusto della sorpresa?…Naturalmente, prenotatevi.