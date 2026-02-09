Tutto esaurito per Talia teatro. Nan fasc nidd…replica il 5 marzo

E non poteva che essere così. Del resto gli appassionati e gli amici di Talia teatro aumentano e non sono bastate due date (28 febbraio e 1 marzo) al cinema comunale ”Guerrieri” , che alcuni continuano a chiamare ”Impero” come nella Prima Repubblica, per assistere allo spettacolo ” Nan fasc nidd…Non fa nulla” https://giornalemio.it/cultura/tutto-va-bene-ca-come-per-talia-nan-fesc-nidd/. Biglietti esauriti e il regista e attore Antonio Montemurro, con gli altri protagonisti del lavoro teatrale, ha fissato la data del 5 marzo per la replica. E anche quella visti i precedenti… richiederà a furor di popolo(applausi, naturalmente) un altro bis.