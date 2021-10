Finalmente. Un esordio pre pandemia attesissimo, con gli spazi per il pubblico al 100 per cento, e in un luogo che consentirà sul piano logistico e organizzativo di organizzare spettacoli per il meglio.Con la composizione originale “Una vela tra i Due Mari”, del pianista Remo Anzovino, autore di colonne sonore premiate con i Nastri di Argento, prenderà il via a Matera, lunedì 25 ottobre, la stagione 2021- 2022 dell’ Orchestra Ico della Magna Grecia. Il concerto, diretto dal maestro Pietro Romano si terrà presso l’auditorium della ”Cava del Sole”. Nel cartellone, illustrato dal direttore artistico della manifestazione Pietro Romano, figurano 15 date fino al 22 aprile 2022. Tra queste il violinista Oleksandr Semchuk con un repertorio su Tchaikovski,diretto da Gianna Fratta, Paolo Jannacci voce piano con un tributo ” vengo anch’io, no tu no” al padre Enzo, il pinansta Lucas Debargue ”L’anticonformista” di formazione jassistica e poi passato al repertorio classico, a Natale l’inglese Carly Paoli con coro e orchestra, , la pianista e figlia d’arte Frida Bollani-Magoni ( questa volta nella Chiesa del Cristo Re). Altre date vedranno i concerti di Kurt Elling, degli Extraliscio, il 28 febbraio una serata concerto denominata”Carnival Party ” , della violoncellista Astring Sinranossian e del Barcelona Opera Rock.



Matera al centro della musica. Eventi nell’Auditorium Cava del Sole. Semchuk diretto da Gianna Fratta, Paolo Jannacci e un tributo al geniale papà Enzo, l’“anticonformista” Lucas Debargue, la stella inglese Carly Paoli, gli Extraliscio, la figlia d’arte Frida Bollani-Magoni (Chiesa del Cristo Re). Proseguendo con Brunello, Kurt Elling, il Carnival Party (tutti in maschera!), la violinista Sinranossian e Barcelona Opera Rock. Dirigono Piovano, Sivilotti, Molinelli, Romano e Marcianò, nuovo direttore principale dell’OMG.

Da ottobre ad aprile, appuntamento all’Auditorium Cava del Sole (fatta eccezione per un solo evento). Pronta la programmazione dei concerti della Stagione artistica dell’Orchestra Magna Grecia realizzata in collaborazione con il Comune di Matera e insieme con Ministero della Cultura, Regione Basilicata e lo stesso Auditorium Cava del Sole a conferma di una forte sinergia. A sottolineare l’ormai proverbiale intesa con le imprese del territorio, anche quest’anno la rassegna si avvale della partecipazione di importanti attività: Grieco, De Angelis Bus, ItalCementi, Fluida, IP Fratelli Gaudiano e Calia Italia.



La Stagione artistica dell’Orchestra della Magna Grecia 2021-2022, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano, trova anche in questa occasione grande disponibilità da parte dell’Amministrazione, enti, attività e imprese del territorio. Squadra vincente, non si tocca. Anzi, si arricchisce, con un numero significativo di eventi e a condizioni vantaggiose per quanti vorranno abbonarsi e avvicinarsi a un mondo dove la grande emozione è di casa. Previsto, infatti, uno sconto per chi si abbona entro il 24 ottobre.

«E’ una Stagione artistica importante – anticipa Piero Romano, direttore artistico dell’ICO Magna Grecia – anche grazie al recente provvedimento del Governo che consentirà alle sale cinematografiche e teatrali di ospitare finalmente il pubblico delle grandi occasioni per una capienza pari al 100%. Mi piace, inoltre, sottolineare che il cartellone registra la presenza di “prime assolute”, realizzate espressamente per il nostro pubblico, motivo che ci rende particolarmente orgogliosi. gli eventi in questione, infatti, non mancheranno di catalizzare l’interesse della stampa internazionale. E, in occasione, “Carnival party”, tutti in maschera!».



Dunque, si parte lunedì 25 ottobre con “Una vela tra i Due Mari”, composizione originale del Maestro Remo Anzovino, commissionata dall’OMG, eseguita con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Anzovino, pianista e compositore, ha scritto musiche per il teatro e vinto Nastri d’argento in veste di autore di colonne sonore.

“Travolgente Tchaikovsky”, sabato 27 novembre, con il grande violinista Oleksander Semchuck. Talento straordinario, comincia a studiare il suo strumento a quattro anni, a soli otto il suo primo concerto. Dirige il Maestro Gianna Fratta, pianista e direttore d’orchestra fra i più celebrati al mondo.

Sabato 4 dicembre, “Vengo anch’io, no tu no!”, omaggio al grande Enzo Jannacci, con il figlio Paolo, Maestro, cantante, pianista, diretto da Domenico Riina. Una carriera con canzoni, aneddoti ed amabili esagerazioni di un artista geniale, unico nel panorama musicale italiano. Venerdì 10 dicembre, tocca a un ragazzo-prodigio francese, Lucas Debargue, pianista, elevato a “Divo anticonformista”. Dirige Gianluca Marcianò, nuovo direttore principale dell’Orchestra della Magna Grecia.

Domenica 19 dicembre, “My Christmas dream”, con la straordinaria voce della cantante inglese Carly Paoli, con Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon e il Maestro Graziano Leserri alla direzione del L.A. Chorus. Ancora un clima di grande festa, lunedì 27 dicembre: “Note natalizie” insieme con Frida Bollani Magoni, splendida figlia d’arte, pianoforte e voce. Quello con la giovane pianista è l’unico concerto che non si terrà nell’Auditorium Cava del Sole. Su esplicita richiesta dell’artista, infatti, l’evento si svolgerà nella Chiesa del Cristo Re.

Si volta pagina, anno nuovo. Il 2022, con riferimento alla Stagione orchestrale dell’OMG, si apre con “Liricamente affascinante”, domenica 16 gennaio gennaio con il soprano Carmen Giannattasio, con la direzione di Gianluca Marcianò. Venerdì 21 gennaio, “Extraliscio”, con la direzione di Roberto Molinelli, cui si deve la scrittura degli arrangiamenti di un progetto di chiara ispirazione romagnola sbarcato quest’anno con successo al Festival di Sanremo.

Venerdì 4 febbraio, “Virtuosisticamente”, con Giuseppe Greco al pianoforte e il Maestro Luigi Piovano, già direttore musicale della stessa ICO con la quale ha diretto importanti pagine del grande repertorio sinfonico. Sempre Piovano, in veste di direttore d’orchestra, sabato 12 febbraio dirige il violoncellista Mario Brunello nel programma musicale “Piovano dirige Brunello”. Sabato 26 febbraio, “Kurt Elling in symphony”. Elling, cantante americano, esordisce come jazz-vocalist. Voce baritonale, quattro ottave di estensione vocale, sarà diretto dal Maestro Valter Sivilotti.

Sivilotti lunedì 28 febbraio, sarà anche il direttore d’orchestra dell’evento “Carnival party”, protagonista Rael, voce splendida e coinvolgente. Il pubblico è invitato ad intervenire in…maschera. Mercoledì 16 marzo, “Magnetica Astrig”, protagonista Astrig Siranossian, con la direzione del Maestro Piero Romano. Mercoledì 13 aprile, una delle istituzioni in campo musicale del Giardino dell’Est Europa: il Coro popolare bulgaro in “The Mystery of the bulgarian voices”.

Mercoledì 27 aprile, il soprano Desirée Rancatore e Johan Boding, saranno, invece, i protagonisti di “Barcelona Opera Rock”, con la direzione del Maestro Roberto Molinelli. Infine, si diceva, evento finale a sorpresa sul quale la Direzione artistica è impegnata da settimane (artista di statura internazionale). Chiusura in bellezza, dunque, in perfetta sintonia con un cartellone ricco di grandi artisti che assicureranno straordinarie emozioni.

Abbonamenti: Poltronissima, 175euro (155euro per chi prenota entro il 24/10); Poltrona 155euro (140euro per chi prenota entro il 24/10). www.orchestramagnagrecia.it

Info: Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13 – Matera (Tel. 0835.1973420, 392.9199743).

Ufficio stampa OMG: Claudio Frascella (338.2591830)

Lunedì 25 Ottobre

UNA VELA TRA I DUE MARI

REMO ANZOVINO – pianoforte

PIERO ROMANO – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Sabato 27 Novembre

TRAVOLGENTE TCHAIKOVSKY

OLEKSANDR SEMCHUK – violino

GIANNA FRATTA – direttrice

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Sabato 04 Dicembre

VENGO ANCH’IO, NO TU NO!

PAOLO JANNACCI – voce e piano

DOMENICO RIINA – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Jannacci canta Jannacci

Auditorium Cava del Sole

Venerdì 10 Dicembre

DIVO ANTICONFORMISTA

LUCAS DEBARGUE – pianoforte

GIANLUCA MARCIANÒ – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Domenica 19 Dicembre

MY CHRISTMAS DREAM

CARLY PAOLI – voce

MARIO STEFANO PIETRODARCHI – bandoneon

GRAZIANO LESERRI – maestro del coro

L.A.CHORUS

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Lunedì 27 Dicembre

FRIDA BOLLANI MAGONI

FRIDA BOLLANI MAGONI – Pianoforte e voce

Note Natalizie

Chiesa Cristo Re

Domenica 16 Gennaio

LIRICAMENTE AFFASCINANTE

CARMEN GIANNATTASIO – soprano

GIANLUCA MARCIANÒ – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Venerdì 21 Gennaio

EXTRALISCIO

ROBERTO MOLINELLI – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Venerdì 04 Febbraio

VIRTUOSISTICA MENTE

GIUSEPPE GRECO – pianoforte

LUIGI PIOVANO – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Sabato 12 Febbraio

PIOVANO DIRIGE BRUNELLO

MARIO BRUNELLO – violoncello

LUIGI PIOVANO – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Sabato 26 Febbraio

KURT ELLING IN SYMPHONY

KURT ELLING – voce

VALTER SIVILOTTI – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Lunedì 28 Febbraio

CARNIVAL PARTY

RAEL – voce

VALTER SIVILOTTI – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Mercoledì 16 Marzo

MAGNETICA ASTRIG

ASTRIG SIRANOSSIAN – violoncello

PIERO ROMANO – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

Mercoledì 13 Aprile

THE MYSTERY OF THE BULGARIAN VOICES

Coro popolare Bulgaro

Auditorium Cava del Sole

Mercoledì 27 aprile

BARCELONA OPERA ROCK

DESIRÉE RANCATORE – soprano

JOHAN BODING – voce

ROBERTO MOLINELLI – direttore

ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

Auditorium Cava del Sole

ABBONAMENTI

Poltronissima 175€ e 155€ ( per chi prenota entro il 24/10)

Poltrona 155€ e 140€ ( per chi prenota entro il 24/10)