Tutte le carte dell’Avvocato De Ruggieri all’Archivio di Stato

Avvocato, nativo di Miglionico, ma della prima metà del Novecento e anche parlamentare per la provincia di Matera. Ci riferiamo a Nicola De Ruggieri e al suo carteggio custodito presso l’archivio di Stato di Matera e all’iniziativa, Domenica di Carta 2025, che consentirà a quanti lo vorranno di visionare documenti di famiglia e di vita riferiti alla Grande Guerra. Così foto, cartoline, lettere e altro ancora consentiranno domenica 12 ottobre di fare un tuffo nel passato. Appena un secolo fa.



In occasione della Domenica di Carta 2025, l’Archivio di Stato di Matera partecipa con l’iniziativa Archivi di famiglia: l’archivio privato De Ruggieri, un percorso espositivo dedicato al valore della memoria privata e familiare nella costruzione della storia collettiva.

L’edizione di quest’anno promossa dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archivi, è dedicata al tema “Gli archivi di famiglia”, un invito a riscoprire nei fondi privati le tracce di identità, relazioni e vicende che intrecciano la vita dei singoli con quella del Paese.

L’Archivio di Stato di Matera partecipa con una selezione di materiale fotografico e iconografico tratto dall’archivio privato di Nicola De Ruggieri, che documenta momenti di vita e di guerra durante il primo conflitto mondiale.

Le fotografie in bianco e nero scattate in zone del fronte e le cartoline postali inviate dai militari ai propri cari raccontano un tempo sospeso, fatto di attesa e corrispondenze, restituendo volti e storie in cui la dimensione pubblica e privata si fondono.

Attraverso questi documenti, l’iniziativa propone una riflessione sul valore degli archivi familiari come luoghi della memoria e della trasmissione, dove la storia si fa racconto umano e quotidiano.