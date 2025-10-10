venerdì, 10 Ottobre , 2025
Cultura

Tutte le carte dell’Avvocato De Ruggieri all’Archivio di Stato

Franco Martina
Di Franco Martina

Avvocato, nativo di Miglionico, ma della prima metà del Novecento e anche parlamentare per la provincia di Matera. Ci riferiamo a Nicola De Ruggieri e al suo carteggio custodito presso l’archivio di Stato di Matera e all’iniziativa, Domenica di Carta 2025, che consentirà a quanti lo vorranno di visionare documenti di famiglia e di vita riferiti alla Grande Guerra. Così foto, cartoline, lettere e altro ancora consentiranno domenica 12 ottobre di fare un tuffo nel passato. Appena un secolo fa.

IL COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Comunicato stampa – Evento Archivi di famiglia: l’archivio privato De Ruggieri, in occasione della Domenica di Carta 2025.
In occasione della Domenica di Carta 2025, l’Archivio di Stato di Matera partecipa con l’iniziativa Archivi di famiglia: l’archivio privato De Ruggieri, un percorso espositivo dedicato al valore della memoria privata e familiare nella costruzione della storia collettiva.
L’edizione di quest’anno promossa dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archivi, è dedicata al tema “Gli archivi di famiglia”, un invito a riscoprire nei fondi privati le tracce di identità, relazioni e vicende che intrecciano la vita dei singoli con quella del Paese.
L’Archivio di Stato di Matera partecipa con una selezione di materiale fotografico e iconografico tratto dall’archivio privato di Nicola De Ruggieri, che documenta momenti di vita e di guerra durante il primo conflitto mondiale.
Le fotografie in bianco e nero scattate in zone del fronte e le cartoline postali inviate dai militari ai propri cari raccontano un tempo sospeso, fatto di attesa e corrispondenze, restituendo volti e storie in cui la dimensione pubblica e privata si fondono.
Attraverso questi documenti, l’iniziativa propone una riflessione sul valore degli archivi familiari come luoghi della memoria e della trasmissione, dove la storia si fa racconto umano e quotidiano.

Franco Martina
Franco Martina
