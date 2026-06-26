Tutta la storia del Naufragio dell’Utopia nell’approdo marino…di Casa Cava

E non poteva essere luogo più azzeccato per allestire una mostra documentale e fotografica raccontata dal nocchiero e ricercatore (quanta costanza e pazienza) Gianni Palumbo , che domenica 28 giugno negli ambienti ipogei di Casa Cava illustrerà alle 11.00 dialogando con Gianni Maragno, riproduzioni di foto e documenti originali quello che è tanta parte del mare della memoria di migranti(anche pomaricani e italiani) che non raggiunsero mai l’America. Dicevamo di luogo ideali perché gli ipogei, gli ambienti modellati dall’uomo nella calcarenite e nella roccia un tempo erano sommersi di acqua come dimostrano i calchi di fossili e pesci e di un grande cetaceo ( la Balena Giuliana) che era di casa nella fossa Bradanica. Milioni di anni fa fino a quel naufragio avvenuto la sera del 17 marzo 1891 al largo di Gibilterra, con quella tragedia che costò la vita a circa 570 emigranti italiani del Mezzogiorno diretti negli Stati Uniti Avvenuta la sera del 17 marzo 1891 al largo di Gibilterra, la tragedia costò la vita a circa 570 emigranti italiani del Mezzogiorno diretti negli Stati Uniti,https://giornalemio.it/cultura/quei-sogni-infranti-del-naufragio-di-utopia-nel-libro-di-gianni-palumbo/. Fu una delle catastrofi marittime più gravi tra il XIX e XX secolo, descritta e riassunta in 24 documenti e in pannelli esplicativi. E poi c’è il libro. Ma non vi anticipiamo nulla. La mostra va vista. E l’invito di Gianni Palumbo conferma che conviene conoscere quanto emerge dagli abissi e da un viaggio incompiuto verso la Merica…nell’anno di Matera capitale mediterranea della cultura e del dialogo.



L’INVITO

È con sincero piacere -scrive Gianni- che invito a partecipare alla MOSTRA FOTOGRAFICO-DOCUMENTARIA DEDICATA AL NAUFRAGIO DEL PIROSCAFO UTOPIA, evento che si inserisce nel prestigioso programma di Matera Capitale del Mediterraneo per il Dialogo e la Cultura.

La mostra nasce dal mio SAGGIO STORICO “L’UTOPIA TRA LE NEBBIE DELLA MEMORIA. APPUNTI DI UN NAUFRAGIO”, edito nel 2024 da Marotta & Cafiero Editori con distribuzione Mondadori, opera che ha ricevuto la Menzione d’Onore al Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare – Franco Loi (2025).

Attraverso un percorso narrativo costruito su documenti storici, immagini d’epoca e materiali di approfondimento, l’esposizione si propone di restituire dignità e memoria alle circa 600 vittime della tragedia del 17 marzo 1891, con un focus particolare sulle vittime lucane e materane.

