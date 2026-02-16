Tutta la storia del ‘900 nella mostra di Campo 65 ad Altamura

Domenico Bolognese e quanti hanno a cuore la memoria e il futuro di Campo 65, quel luogo di detenzione e passaggio di soldati ed esuli di diversa condizione e provenienza, vanno apprezzati e sostenuti per quanto stanno facendo e continueranno a fare perché giovani, soprattutto, e quanti mostrano indifferenza (una posizione pericolosa, che in passato ha portato a svolte autoritarie e alla cancellazione dei diritti)verso quanto sta accadendo nelle democrazie di mezzo mondo : dagli Stati Uniti all’Unione Europea. La mostra del 19 febbraio ” Radici in Movimento, presso l’ex Conservatorio di Santa Croce è l’occasione per riflettere, guardarsi intorno e difendere la nostra Costituzione, nata dalla Resistenza.



IL COMUNICATO STAMPA

Con grande piacere comunico che il 19 febbraio, alle ore 19:00 presso ex Conservatorio Santa Croce ad Altamura, inaugureremo la mostra “Radici in movimento”, un percorso storico e fotografico che attraversa un secolo di accoglienza e di incontri tra popoli, culture e destini diversi, intrecciati alla storia della nostra città.

La mostra, curata da Campo 65 APS e dalla fotografa Francesca Zaccaria, unisce ricerca storica e narrazione visiva, mettendo in dialogo memoria e contemporaneità.

“La sezione storica”, curata da Campo 65 APS, ricostruisce attraverso testi, documenti e fotografie d’archivio le vicende che hanno reso Altamura un luogo di approdo e di passaggio nel Novecento: dagli sfollati della Grande Guerra ospitati presso l’Istituto Santa Croce, ai profughi del secondo dopoguerra accolti nel Centro Raccolta Profughi dell’ex Campo 65, fino alle migrazioni degli anni ’90 provenienti dall’Albania e dall’Europa orientale.

I pannelli includono anche i ritratti realizzati tra il 2023 e il 2024 dalla fotografa altamurana Laura Squicciarini, che creano un ponte visivo tra passato e presente.



“La sezione fotografica contemporanea”, intitolata “Sguardi” e firmata da Francesca Zaccaria, ci pone di fronte ai volti di chi oggi vive ad Altamura dopo aver attraversato confini e storie difficili.

Con sensibilità e profondità, questi ritratti restituiscono dignità e presenza a chi spesso rimane invisibile, ricordandoci che la migrazione non è un evento straordinario, ma una condizione che attraversa la storia umana.



All’inaugurazione interverranno:

• Dan Ștefănescu, Console di Romania a Bari

• Giovanni Ricchiuti, Presidente di Pax Christi

Un momento di confronto e di dialogo sul valore dell’accoglienza, della memoria e della pace.

La mostra sarà visitabile ogni giorno dalle 18:00 alle 21:00 fino al 15 marzo 2026.

Su richiesta, apertura mattutina per visite guidate dedicate alle scuole di ogni ordine e grado.

L’ingresso è libero.