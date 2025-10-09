Tutela Beni Archeologici. Camerini ”ispettore onorario” per il Materano

‘ una ”sentinella” per l’intero patrimonio dei siti e dei beni dell’archeologia dell’intera provincia di Matera. E il rinnovo a Vinicio Camerini nell’agosto scorso, da parte del dottor Luigi Larocca, capo dipartimento per la tutela del patrimonio culturale ( Dit) del ministero della Cultura, dopo l’esperienza del 2003, garantirà una azione di controllo e di stimolo per la salvaguardia e la valorizzazione di una ”ricchezza” importante del nostro Paese. E questo per i ”segni” legati alla storia e alla presenza di popoli : dalla preistoria in poi. La provincia, di Matera, poi a cominciare dal circondario della Città dei Sassi, con l’archeologo Domenico Ridola,che ha lasciato una traccia importante nella ricerca e nella catalogazione e poi nel Metapontino con le civiltà magnogreche e nelle aree interne con quelle autoctone saranno oggetto di ”monitoraggio” dell’ispettore onorario. La figura dell’Ispettore Onorario, prevista dalla Legge n. 386 del 27 luglio 1907, e successive modifiche e integrazione, ha il compito di coadiuvare le Soprintendenze nel campo della tutela e della conservazione dei monumenti, degli scavi archeologici e degli oggetti d’antichità e d’arte e sorvegliare e operare nell’interesse dello Stato e della cultura nazionale, denunciando gli abusi e curando l’osservanza delle leggi. Gli Ispettori Onorari,inoltre, hanno l’obbligo di adempiere a tutte le incombenze che vengano loro affidate dalle Soprintendenze competenti per materia e per territorio. Operano sul territorio di competenza a titolo gratuito. La loro nomina è un atto discrezionale dell’Amministrazione. La carica di Ispettore Onorario ha durata triennale ed è conferita con un decreto ministeriale.



Passione e, soprattutto competenze non mancano all’ispettore onorario Vinicio Camerini, per quanto ha fatto in passato con il rinvenimento di sette abitati neolitici inediti, di cui quattro nel territorio del comune di Matera, e di questi tre all’interno del territorio del Parco Archeologico, Storico, Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. Materia che è stata raccolta, con un altro appassionato della Preistoria come Gianfranco Lionetti, nella pubblicazione ‘ Villaggi Trincerati Neolitici negli agri di Matera-Santeramo-Laterza”, Grafiche Paternoster, Matera 1995, curato dal Prof. Alfredo Geniola, già titolare della cattedra di Paletnologia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bari. Camerini e’ stato responsabile dell’associazione di archeologia sperimentale ”Paleoworking” e continua a seguire l’evoluzione di una materia che riserva sorprese dagli studi di esperti, delle Università, dei Musei sui beni archeologici del nostro Paese, parte importante della promozione turistica dei territori e del trasferimento di saperi alle giovani generazioni-