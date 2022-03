L’anima blues di Pino Daniele era lì sul palco del Teatro Mercadante di Altamura (Bari) per quella contaminazione di generi, sensibilità e ”Metamorfosi” come la rassegna che ha ospitato un concerto davvero unico e intenso come quello contrassegnato da applausi e dal coinvolgimento del pubblico per ” Tullio De Piscopo e Uaragniaun” Ze Monecarille. E nè poteva essere diversamente con Tullio, artista che ha collaborato con i grandi della musica, che ha ricordato il legame con Mercadante, un piccolo teatro napoletano nel quale suo padre era uno dei musicisti ospitato nella buca per l’orchestra.



E poi i ”Uaragniaun” con le incisive e appassionate interpretazioni della ”voce” di Maria Moramaco , che ci ha ricordato la vena di una grande della canzone popolare napoletana come Fausta Vetere colonna della Nuova compagnia di Canto Popolare (Nccp).Voce e strumenti, quelli suonati da Luigi Bolognese (chitarre), Silvio Teot (percussioni etniche), Nico Berardi (zampogna, charango, flauti), Nanni Teot (tromba e flicorno) e a corda, a fiato dell’orchestra da Camera del Teatro Mercadante, diretta dal maestro Cipriani ”autore” di una invenzione eseguita per l’occasione da Tullio De Piscopo. Ed è stato il ritmo, nel senso pieno del termine, a caratterizzare le diverse fasi del concerto con il pubblico che ha partecipato (bambini compresi) a una festa della musica popolare, mediterranea, murgiana, napoletana, che meriterebbe l’incisione di un cd e una tournèe. Giriamo la proposta ai protagonisti, e chissà che non si avveri. Del resto c’è materiale, fatto di storia, tradizioni, sonorità da attingere a piene mani.



Maria Moramarco, del resto,ha dato il ”La’ …a un repertorio di storie e protagonisti del patrimonio culturale e tradizionale delle genti del Sud, con una delle tante Cumma’ Maria che si vende per un piatto di maccheroni che porteranno a un figlio della colpe e alle mani, le sue che si tingeranno di sangue. E poi i giochi dei bimbi ”c’er e nan c’er” sulle note di una filastrocca,il ricordo degli artigiani scomparsi come i ” trainir” (i trainieri conduttori di merci e buone nuove) e con una canzone dedicata a suo padre sui ricordi delle esortazioni rivolte all’animale da tiro ” Tira e tira, ca ven, chiss so’ cavall ca spezz’n i caten” cantata all’unisono dal pubblico. Peccato non poter ballare, ma le disposizioni anticovid sono ancora lì è per ”Allu ball” ci ha pensato Maria a muoversi a passo di danza sul palco. Balli? Avrebbe voluto ballare con le lenzuola fresche di bucato la avvenente Pastora che avrebbe voluto avere rapporti con il suo Pastore, ma tutto preso dal pensiero rivolto a pecore e montoni lasciati allo iazzo. Inevitabile il tradimento…Una lotta continua tra vita, diritti, conflitti che fa comparire tra i musicisti la bandiera arcobaleno della pace. La musica è un inno di libertà, come abbiamo visto fare a tanti musicisti sui luoghi martoriati delle guerra e accanto ai profughi.



Tullio De Piscopo non si tira indietro e compare alla batteria con un bravo, come ricordato prima, concordato con il maestro Cipriani e un saluto dalla memoria familiare per il Mercadante. Sul palco con le magiche bacchette di legno la sequenza di 2800 registrazioni, con quella per il fisarmonicista e compositore argentino Astor Piazzolla che ricevette i primi suoni in assoluto dalla batteria di Tullio De Piscopo, con i ”charleston” i piatti per il famosissimo Libertango. E poi con ”Oblivion” la colonna sonora dell’Enrico IV di Marco Bellocchio. Musica e cinema insieme, la colonna sonora della vita anche con i ritmi della cupa cupa ( cupo cupo in Basilicata) che ha portato Maria Moramarco, i ”Uaragniaun”, De Piscopo e l’Orchestra a suonare insieme con un brano del carnevale della tradizione sulle note ” Siamo venuti a riverire vostra Signoria…abbiamo saputo che avete ucciso il porco” . Non poteva mancare un preciso ricordo alla Rivoluzione napoletana del 1799, all’innalzamento degli Alberi della Libertà, alla resistenza degli altamurani alle truppe sanguinarie del cardinale Ruffo con ” 21 Fiorile 1799” , che abbiamo avuto modo di apprezzare in un pregevole lavoro di qualche anno fa. E su questo brano il ”tamburo” di Tullio ha risuonato con i ritmi della passione, che hanno ricordato il battito del cuore dei patrioti, il fuoco dei moschetti, dei cannoni e dei plotoni di esecuzione.



Ci sta in questi momenti il ricordo di Pino Daniele che regalò una coroncina regalata a Tullio, in un momento di difficoltà, e che il musicista napoletano porta tuttora al collo. Evoluzione della vita fatta di sofferenze ma anche di speranze, nuove fioriture come ” Primavera(Stop Bajon) ” un successo senza tempo del 1984che ha coinvolto ancora una volta il pubblico del Mercadante, invitando ad ” Alluccà chìù fort”’ a cantare a voce alta. Fino a ripetere l’immarcescibile motivo di Cab Calloway e della sua orchestra ” Ari ari ari ha, Heidi heidi heidi hi” . Un ritornello, coinvolgente, del genere jazz, swing che faceva da colonna sonora al film ” Minnie the Moocher” del 1931. Una delle sorprese del Mercadante, di ”Metamorfosi” e della Murgia, finchè i protagonisti non hanno salutato con un ”arrivederci” il pubblico in piedi, con una sequenza (naturalmente ritmata) di applausi. Tutta nat’a storia…