Con una istallazione sonora dalla Torre Normanna e una lettura di poesie a più voci in diretta streaming, è stato celebrato ieri a Tricarico il 97° anniversario della nascita del poeta, scrittore, politico lucano Rocco Scotellaro, su iniziativa dell’associazione di promozione sociale PLANAR di Tricarico, in collaborazione con il Comune di Tricarico, la Pro Loco di Tricarico, la Caritas diocesana e la Fondazione Matera Basilicata 2019. Una speciale festa di compleanno, celebrata “a distanza” data l’emergenza Coronavirus, che ha voluto rimettere al centro il patrimonio culturale, sulla scia di Matera 2019.

Dopo l’anticipazione in mattinata dello spot video dell’iniziativa, con i versi della poesia di Scotellaro “Sempre nuova è l’alba”, nel pomeriggio, nella cittadina del materano sono risuonati i versi delle poesie di Scotellaro, trasmesse dall’alto della Torre Normanna, lette da personaggi della cultura e delle istituzioni che hanno unito le loro voci in un coro: il Ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il paesologo Franco Arminio, l’attore Rocco Papaleo, lo scrittore Paolo Rumiz, l’attivista Vladimir Luxuria, l’artista Mariangela Capossela (accompagnata da Sergio Scarlatella, Riccardo Manfredi, Andrea Tartaglia), il compositore Yuval Avital (accompagnato da Dario Vista, Rocco Spagnoletta, Antonio Paciello), il giornalista Oscar Iarussi, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Presidente del Consiglio Regionale Carmine Cicala, il Sindaco di Tricarico Vincenzo Carbone, il Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019 Salvatore Adduce insieme al Direttore Paolo Verri, il Segretario Generale Giovanni Oliva e la manager Rossella Tarantino, la Direttrice del Polo Museale della Basilicata Marta Ragozzino, il Direttore del Lucania Film Festival Rocco Calandriello, i musicisti Rocco Spagnoletti, Erriquez della Bandabardò accompagnato da Giuseppe Oliveto dei Radio Lausberg, il giornalista e fotografo Lorenzo Scaraggi, gli artisti Nicoletto D’Imperio e Beatrice Candreva.

Le letture, accompagnate da musiche e viste panoramiche della cittadina di Tricarico, sono state trasmesse in diretta streaming sui canali social degli organizzatori e condivise su quelli di Matera 2019.

Il video della diretta sarà trasmesso su TRM Art (digitale terrestre canale 602 Basilicata, 296 Puglia) e in streaming web anche da app su Trmtv stasera alle ore 20.00 e domani alle ore 09.00, 15.00, 23.00.

Le celebrazioni per Scotellaro si sono chiuse nella serata, con un video trasmesso sulla pagina Facebook del Comune di Tricarico, realizzato con il contributo di cittadini, artisti, docenti e personalità locali che hanno dato voce a poesie e riflessioni sulla figura del sindaco-poeta della cittadina lucana.