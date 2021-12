“Se vi è piaciuta ditelo anche agli altri e se non vi è piaciuta dito anche agli altri così avranno la fregatura anche loro…” per la replica del 9 gennaio 2022 al cineteatro comunale di ” Moggh’ a jess stud’ch” (meglio essere stupidi). L’invito, ormai tradizionale, del regista e attore Antonio Montemurro e della compagnia Talia Teatro rasenta l’ironia e un pizzico di pazzia (ci sta) ,dopo aver assistito al lavoro in tre atti ispirato alla nota commedia d Eduardo De Filippo ”Uomo e Galantuomo”. Un lavoro convincente che tira fuori situazioni paradossali su un tema, quello delle corna, dell’infedeltà coniugale, delle comari e dei compari, capaci di negare una evidenza ammantata di ipocrisia e di dominio pubblico. E dove l’arte del ‘taglio e del cucito” addosso è una pratica di vita. Matera come Napoli e laddove ci sono colonie sodali e solidali di compaesani e bempensanti, pronte a impicciarsi e a fare il passaparola dei fatti altrui.



E se nella commedia degli equivoci, ad arte naturalmente, capita anche una squinternata compagnia di ”morti di fame” che si arrangia con una ”buatta” ripulita da tonno e acciughe per cucinare in una camera di albergo, dove stendono anche la biancheria… E allora non c’è limite a paradossi, pazzia e ‘prcuck” (pugni). Tre ” P” che accompagnano attori e attrici nel provare, (mentre cuociono in pentole e tegami maccheroni e sugo) la ” Malanova ” di Libero Bovio. Una tragedia, naturalmente, condita ( la fame è sempre in tavola o sul palcoscenico se preferite) di gags, equivoci, che fanno scambiare asso per figura. Risate pronte a esplodere e riflessioni sottovoce in sala, a causa anche della mascherine anticovid, sull’ignoranza diffusa a causa dei social e sull’aumento della sordità, con un invito a ”mettersi alla recchia…per ascoltare meglio”. Ma come si fa con l’obbligo di distanziamento? Problema che non coinvolge la compagnia, bollata impropriamente dalla cameriera dell’albergo, di essere composta da ”saltimbanchi” ma capace di senso di equilibrio quando i toni diventano troppo elevati con un invito bonario da saggezza materana : ” … ci vogliamo far conoscere, che siamo vastasi?”.



Del resto come si fa a contenere i morsi della fame ( va bene anche una frittata di uova e una frittura di alici sfritte) con i gusti del pubblico, una prima attrice in dolce attesa e bersagliata da pernacchie e la malasorte che lorda di sugna” nzogna” finita maldestramente nella tasca dell’unica giacca del grande attore Antonio Montemurro? Un antico detto popolare, del resto, ripete . ” A c’ arrquesc u’ quen?O strazzet… A chi abbaia e poi morde il cane, se non al poveraccio, allo straccione?”. E così tra amori dichiarati e non dichiarati, impresari che si accollerebbero volentieri l’onere di un matrimonio riparatore ed equivoci su paternità, avventure e disavventure, si passa da una casa all’altra…Quella della Provvidenza che porta Antonio ” Di Antonio” nella casa di un medico, per curarsi dalla scottatura ai piedi, e dove verrà fuori quello che non ti aspetti . Con Cupido (sì proprio l’amorino paffutello dalle gote rosse) che ha bersagliato i protagonisti delle tresche ,alla cieca e con un pizzico di pazzia. Tanto da far emergere imbarazzi, tradimenti e voglia di fingersi pazzi con quel risonante ” Larillalillallì, larillalillala” di taglio eduardiano.



La tragicommedia degli equivoci non può che finire nelle mani della giustizia e di un commissario, che non riuscirà a godersi un bicchiere di dissetante amarena con acqua ghiacciata, letteralmente ”scolata” dai testi da ascoltare. Pazienza.



A scombinare le carte o ad aggiustarle, se preferite, è un pacco di missive compromettenti che incolpano il medico di adulterio…Una scena madre che fa scattare un altro attacco di pazzia che passa dall’impresario, al medico al capo commedia che commenta amaramente come ”il numero dei cornuti raggiunga quello degli stupidi. Anzi se la tirano…” Statistiche a lume di naso, anzi di corna… Per cui è meglio a essere stupidi. ” Moggh’ a jess stud’ch”. I c’ chir pert u’ chern? Nan fesc nidd… E se quello porta le corna? Non fa nulla…” Basta che che ci sia la salute, come ripeteva il ritornello di una nota canzone di Nino Manfredi. E di questi tempi è importante. Auguri di buon anno. E segnatevi la data del 9 gennaio…Invitate anche cornuti, mazziati e quanti hanno voglia di divertirsi con Talia Teatro. Larallalillalli, larillalillala…





