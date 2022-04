Conservare e tramandare la memoria nei gesti, nelle parole e nei canti di un evento come la Passione è rafforzare legami, appartenenza a un territorio. A ricordarcelo, con una descrizione che lega fede, cultura e speranza, è il professor Francesco Lisanti , riferendosi ai riti del Venerdi Santo che ha Ferrandina conservano ”intatti” spiritualità, significato e speranza per una ”Resurrezione” dai tanti significati. Tante ”S” , come quelle del termine Passione, che per la cittadina della Valbasento restano intatte, tra passato e futuro, e per un augurio che quella testimonianza sia il segno di riflessione e di ripresa.



La passione a Ferrandina

Dopo 2 anni di assenza per le restrizioni anti- covid, le processioni del Venerdì e Sabato Santo si sono ripresi i propri spazi,nella continuità di una tradizione che è particolarmente sentita dalla comunità di Ferrandina, come da tutte le comunità del nostro territorio regionale, dove si svolgono i riti della Passione. Le statue dei riti processionali esprimono la dolorosa compartecipazione alle sofferenze del Cristo Morto: la Pietà, l’Addolorata, San Giovanni Apostolo, la Maddalena. Sono, altresì, elementi inimitabili anche i cirii, le croci, i portatori e le portatrici di ogni età che, con una varietà di costumi, contribuiscono a rendere altamente suggestivo ed emozionante il corteo che precede la bara di Cristo morto La stessa è seguita dalla banda musicale che esegue marce funebri integrate dalle preghiere e canti della Passione che hanno anche, come interprete solista, Domenica Lisanti, una donna del popolo che quest’anno, per la sua veneranda età, non ha potuto seguire il corteo, ma, comunque, ha rivolto un canto in dialetto della Passione a Cristo Morto, quando la processione è passata davanti alla sua abitazione.



Il richiamo dei Ferrandinesi fuori sede nella propria comunità è esercitato soprattutto dai suggestivi riti dalla Passione, che sono certamente momenti di forte religiosità, ma costituiscono un tuffo nel passato e un ritorno agli anni della fanciullezza. Le esptressioni della pietà popolare sono un interessante luogo culturale per comprendere l’evoluzione della nostra società. Dobbiamo essere custodi di una memoria orale che si tramanda di generazione in generazione.” Le tradizioni sono le nostre radici; bisogna tenerle in vita,’ sono il filo affettivo che ci lega alla nostra infanzia, ai nostri genitori, alla nostra comunità, al nostro paese, al nostro territorio”. Così si esprime il professor Antonio Romano nella pubblicazione”Canti della Passione” di Mario Demitolo. È ormai nella convinzione di tutti che non vi è progresso autentico senza la cultura del passato e quindi anche delle tradizioni e che la conservazione e la valorizzazione delle stesse sono funzionali alla crescita sociale del nostro popolo.

Con il ritorno alla quotidianità, si sentirà la nostalgia di un vissuto tra sacralità e tradizione che sono alimenti per un futuro migliore. Franco Lisanti