Tracce di Luce…sul pittore eremita Charles Moulin

A descriverle in un libro, che viene presentato venerdi 27 marzo a Bari, il 28 marzo a Campobasso e il 29 a Castelnuovo al Volturno come da locandine,è Gianni Palumbo, scrittore, archivista, ambientalista, che passa volentieri da un contesto all’altro quando si imbatte in storie di uomini, donne, comunità segnate da una vita ”vera e vissuta”con tutte le energie. E quella del pittore francese Charles Moulin, trasferitosi in Italia nel secolo scorso, in Molise,a Castel Volturno, dove visse in un eremo sul Monte Morrone a 1800 metri, a contatto con la natura sua fonte di ispirazione. Come altri che in passato avevano seguito esempio e tracce dei celestiniani, pregando e digiunando. Moulin Fu il pittore del chiaro assoluto con polvere di luce…scrive Palumbo. Visionario, originale, un creativo nel senso pieno del termine.



📖✨ **INVITO ALLA PRESENTAZIONE** ✨📖

Esiste un luogo dove l’arte si fa preghiera e la montagna diventa rifugio dell’anima. Esiste un uomo che abbandonò Parigi e la gloria per edificare con le proprie mani un eremo a 1800 metri, dove dipingere il chiaro assoluto con polvere di luce.

TRACCE DI LUCE

La straordinaria storia di Charles Moulin, l’artista che scelse le Mainarde molisane come teatro di un’ascesi radicale, trasformando la solitudine in dono e la natura in fondamento etico.

Un pittore formato all’École des Beaux-Arts che divenne guaritore di pastori. Un eremita che curò gratuitamente i contadini e ritrasse volti destinati all’immortalità. Un visionario che edificò bellezza dove la storia avrebbe portato trincee e sangue.

La sua vita è un’opera d’arte totale. Il suo insegnamento, un balsamo per l’umanità di ogni tempo.

Ti aspetto per scoprire insieme questa parabola luminosa.

Libreria Feltrinelli, Bari 27 marzo

Libreria Risguardi, Campobasso, 28 marzo

Castelnuovo al Volturno, 29 marzo.



“L’arte non si paga”

Charles Lucien Moulin

