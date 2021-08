Cosa spinse l’antenato di una nota casata materana, i Venusio, a sfidare mille pericoli durante l’occupazione turca di Otranto con un manipolo di 50 volenterosi della Città dei Sassi,tra materani e albanesi, a scrivere una interessante pagina di storia mediterranea che riporta Matera in quella terra operosa e dinamica che è la Terra d’Otranto? A chiederselo, dopo aver letto una ristampa del libro di Nicolò Domenico Nelli (Mauro Vincenzo Fontana per Giannatelli editore)il medico e docente universitario Giovanni Viceconte, con l’ interessante e appassionante lavoro ”Il mercante di Matera. Da Costantinopoli a Otranto” con il marchio Iride delle edizioni Rubettino. A qualcuno, leggendo Il titolo del libro, sarà venuta in mente la celeberrima opera shaekspeariana ” Il mercante di Venezia” . E qualcosa c’è per il ruolo, spesso opportunistico, avuto dalla “Serenissima” nei traffici del Mediterraneo e negli schieramenti, nelle alleanze che determineranno l’esito dei conflitti tra mondo cristiano e islamico.



Contesti, tempi e storie diverse ma è bene tenere la rotta e vedere cosa accadeva, leggendo le 209 pagine del libro, tra Amalfi, Matera, Valona, Otranto, Napoli, Costantinopoli e altri luoghi toccati dal ‘mare nostrum” , o ” magnum” per altri,che era il Mediterraneo. E così Tommaso, antenato della famiglia Venusio, si trova ben presto a doversi rimboccare le maniche per aiutare la famiglia, proprietaria di terreni e di una cartiera che produceva manufatti di pregio, apprezzati nell’antica Bisanzio. Dalla morte del genitore,però, le commesse e quindi gli introiti si erano ridotti. Per risalire la china andavano riallacciati i rapporti recandosi, naturalmente, sul posto e contattando il mercante Farsalan amico di suo padre. E non era semplice, alla fine del 1400 prendere il mare, se non si avevano forti motivazioni e non ci si organizzava per tempo per evitare i rischi delle tempeste e gli assalti dei pirati.



Vi risparmiamo la descrizione delle peripezie del viaggio, gli incontri che temprano anche gli sprovveduti, le esperienze mercantili che misero in luce, nel solco di mesi, le capacità di un giovane imprenditore che alla lunga avrebbe stretto amicizie, alleanze. Un bagaglio di risorse , che gli consentirono di portare a termine un disegno o un progetto, fate voi, destinato a cambiare le sorti della sua vita, affettiva e imprenditoriale, quella della Terra d’Otranto e del Mediterraneo. Tommaso conobbe la schiavitù, dopo aver perso tragicamente la bella Maria nella fuga verso la libertà. Schiavitù cessata dopo che la famiglia pagò il riscatto, grazie alla intermediazione dei cavalieri ospitalieri di San Giovanni o di Rodi . Ma anche dalle esperienze negative possono venire opportunità per ripartire. Tommaso aveva condiviso la schiavitù con un compagno di sventure, con l’albanese Idris. E quella situazione gli tornò utile , tornato in libertà, per quello che storia e destino gli riservarono. Attivò rapporti, grazie a Idris, con il principe del Paese delle Aquile, Giorgio Scandenberg, alleato del re di Napoli Ferrante di Aragona e alle prese, come riportano gli eventi di quegli anni, dalle ”congiure” dei Baroni.



E Tommaso, da un regno all’altro, ebbe modo di toccare con mano significato e portata della parola ”tradimento”, da chi non ti aspetti, per bramosia di potere, gelosia, protagonismo, mettendo da parte famiglie, amicizie, identità. Tema che troverà anche nell’assedio di Otranto del 1480, con le persecuzioni di Ahmet Pashà (di nobile discendenza e appartenenza albanese) verso la dolce Sofia, conosciuta in Albania, e che avrebbe voluto sposare.



E qui il racconto, tra riferimenti storici e la narrazione del romanzo, apre una bella pagina sulla onerosa missione del giovane Tommaso, che porta a finanziare la missione per liberare la futura sposa. Un piccolo esercito di 50 persone, con un corposo apporto di albanesi residenti nel Caveoso, fedeli al principe Giorgio Castriota Scandenberg per aver combattuto per lui. Saranno decisivi per portare a termine una operazione, che potrà contare su alleanze, un pizzico di fortuna e su una organizzazione davvero esemplare. Non scendiamo nei particolari, descritti nei ritmi e con le riflessioni giuste dall’autore che aprono a una pagina nuova, interessante, sulle antiche casate nobiliari di Matera. Questa fa parte della storia di una famiglia, i Venusio, e del loro Palazzo della Civita ,recuperato dal dottor Giovanni Viceconte. E non sarebbe male, lanciamo un suggerimento a registi, sceneggiatori e produttori, che “Il Mercante di Matera” possa diventare una fiction di successo, che lega una città mediterranea alle tante culture narrate libro.