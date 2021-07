Un lavoro a quattro mani. Ben riuscito, entusiasmante, pieno di spunti e riflessioni, con l’imprimatur delle Edizioni Magister di Matera, che con l’ultimo lavoro sulla Festa della Bruna ha contribuito- insieme ad altre iniziative- a creare un clima di speranza e fiducia su ”quello che sarà” dopo un biennio di forzato ridimensionamento della tradizione, a causa della pandemia da virus a corona. Un merito che va al medico – scrittore , e non solo, Nicola D’Imperio e alla perspicace e dinamica fotografa Cristina Garzone, autori del libro ” Maria de Bruna. Riti,Storia e Immagini”.



Un lavoro da leggere e sfogliare con pazienza, senza fretta per quella sequenza di fatti, episodi,citazioni storiche e leggende, naturalmente, che sono nella memoria di una Festa che ha raggiunto la 632^ edizione. Curiosità tanta, sin dalla copertina con una scelta azzeccata della fiamma della lampada della fede, che alimenta un culto sentito dalla comunità locale, che non può che riproporsi nella tradizione in tutte le sue fasi. Niente forzature,pertanto, o scantonamenti innovativi e ricorrenti…che non siano quelli legati al ”giorno più lungo dei materani”.



Un concetto ribadito con forza, partendo dalle origini, dalla Visitazione e dalle tante possibili radici de nome Bruna, che ne affondano una anche nella cittadina di Brno in Moravia (Repubblica Ceca). Non scendiamo nei particolari e vi invitiamo a leggere i libro, che ha il pregio dell’approfondimento su tutti i protagonisti della festa, frutto della curiosità e della serietà nella ricerca di Nicola D’Imperio, autore di varie pubblicazioni. E a un corredo di foto, tratte dal corposo archivio sul 2 Luglio di Gristina Garzone,l’unica donna fotografo italiana a essere premiata com il titolo di Maestro ”Maitre de la federation Inernationale de l’Art Photographique”(MFiap).



E i capitoli sono un punto di forza del libro, che aiutano a capire il ” perchè ?” e il ”per come ” di certi usi permeati di fede e devozione, nel susseguirsi di novene ,processioni fino all’Ottavario, con la Madonna ” Madre” e ” Protettrice” raffigurata su effigi, quadri e statue dal ruolo e significato preciso . Come non scendere,poi, nelle pieghe delle motivazioni di quella energia sentita che giovani, in particolare, sprigionano all’assalto e alla distruzione del carro trionfale di cartapesta? Energia e fede, in continuità, che ritroviamo nella fantasmagoria di luci, suoni e fragore di fuori di fuochi di artifici che rischiarano a giorno ” il giorno più lungo dei materani” .



Un momento atteso un anno, che va vissuto e conosciuto a fondo, perchè senza memoria quella fiamma che arde nella copertina del libro rischia di attenuarsi o di spegnersi. Una fiamma che arde nel cuore dei devoti e nella partecipazione. Un rischio della stagione alienante dei social, che vuole rendere reale quello che il virtuale non può avere; perchè senz’anima. Ci piace ricordare i protagonisti della Festa, sapientemente descritti per impegno, episodi, sacrifici, soddisfazioni, pagine buie (rischiarate un tempo dalle luci di tenui lanterne o sfregiati da improvvidi assalti al carro e con la Madonna al suo posto) e pagine di felicità (tante) che Matera, i materani, concittadini residenti in altri continenti attendono di vivere intensamente nel 2022.



IL LIBRO.

” Maria De Bruna Riti, Storia e Immagini” è stato presentato nella sala degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile alla presenza degli autori , dell’editore e dell’Arcivescovo della Diocesi di Matera e Irsina Giuseppe Antonio Caiazzo.

Nell’indice la storia della Festa è esaminata in 20 capitoli : La Visitazione e le origini, Le sacre effigi della Madonna della Bruna, La festa del 2 luglio, Evoluzione e storia: dai Comitati all’Associazione Maria santissima della Bruna, il delegato Arcivescovile1, La Confraternita dei Pastori della Bruna, I Cavalieri di Maria santissima della Bruna, La Novena, la Peregrinatio di Gesù Bambino, la Benedizione del carro trionfale, l’Otta vam gli addobbi floreali, la Vestizione della Madonna della Bruna e del Bambino Gesù, Il carro trionfale, l’auriga del carro trionfale, gli assalitori del carro trionfale, i ragazzi di Santa Lucia, gli stewards, le luminarie, i fuochi d’artificio, le batterie della Processioni dei pastori, l’associazione ”Pastori dell’anima e l’associazione ”Angeli del carro”, Musici e cantori, Maria Santissima della Bruna a Matera nel mondo.

SEZIONE FOTOGRAFICA – 2 LUGLIO la festa minuto per minuto

Bibliografia

Biografia autori