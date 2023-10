Tra ricordi, arrosti e ‘cazzmarr’ i ”beccai” di Via delle Beccherie

Odori, gesti e una animazione che appartiene al passato e con tanti rimpianti…Erano una quindicina i beccai che ,fino a metà degli anni Settanta, operavano nell’antica strada di Matera ( intitolata dapprima alla Regina Margherita di Savoia e poi al loro mestiere) che collega piazza Vittorio Veneto a piazza del Sedile a piazza Duomo a ridosso del Sasso Barisano. Tutti intenti, con grembiule o camice, nei negozi – laboratorio all’antica pratica della selezione e sezione delle carni di animali, scelti tra gli allevamenti della zona, e poi portati al mattatoio per i controlli veterinari prima della catena della macellazione. Era il ”La” per lavorare al meglio le carni da esporre alla clientela, con le massaie esigenti e con una indicazione precisa per i ragù misti o per il pranzo domenicale. I beccai di via delle Beccherie erano consapevoli che dovevano presentare il ”meglio” , anche perchè le botteghe, erano quasi l’una accanto all’altra e titolari e garzoni lavoravano di fino sui banchi di marmo, i ceppi di legno, con mannaia e coltelli affilati dall’arrotino di fiducia, per preparare parti di carne per i diversi usi e palati. Spezzatino, salsiccia, pancetta, maiale,fettine di vitello di primo e secondo taglio, agnello e tacchino con i quarti preferiti, fegato da indorare con cipolla, trippa da servire con patate,le interiora di agnello per preparare involtini e con la ‘rezza”, la ‘rete’ (omento) che serviva per l’impareggiabile e succulento ” cazzmorr” , quell’ involtino dalle dimensioni generose che deliziava comitive di buongustai.



Quasi tutti avevano fornelli, graticole per la carne, involtini o salsicciotti da far arrostire allo spiedo. E una volta cotto a puntino l’arrosto benedetto dal fuoco, e con una spruzzata di sale, veniva avvolto nella gialla carta paglia, per essere consumato nei ”ciddari”. Erano le cantine dei rioni Sassi dove, soprattutto al sabato, ma anche nelle altre serate, si consumava l’arrosto in compagnia, con sedano, finocchio, ravanelli, formaggio , noccioline e vino a volontà, con quel dosaggio di ”tre quarti e una gazzosa” che era l’occasione per ‘’rumoreggiare’’, ridere e scherzare. E a raccontarci com’era il clima di via Delle Beccherie, fino alla ”dorsale” di via San Biagio che ”chiudeva” o ”apriva”, se preferite, l’anello di macellerie e delle cantine, sono due ‘’apprendisti’’ del passato che continuano a praticare quel mestiere. Sono Angelo ‘il rosso” Giannella, frequentatore del ”Fontanino” e legato alla storia dei rioni Sassi come pochi e Francesco Paolo Cappiello, figlio di Pietro, noto con il soprannome di ” Tottapagghia”. E da Angelo viene il primo ricordo sull’identità di quella strada, contrassegnata dalla presenze di piccole botteghe e di un arco, quello di Porta Pepice, rimosso e mai più ripristinato con la realizzazione del Palazzo dell’ex Upim del quale abbiamo parlato in altre occasioni con l’ingegner Piergiorgio Corazza https://giornalemio.it/cultura/parla-ling-corazza-larco-vi-racconto-come-ando-ma-oggi/ . E lì c’era la macelleria Tocci.



“ Del vecchio tessuto economico di via delle Beccherie – dice Angelo Giannella- sono rimasti la macelleria di Francesco Paolo Cappiello, e l’emporio di Emanuele Morelli. E ricordo bene cos’era questa strada lastricata dalle chianche con tutta una serie di attività commerciali, artigianali e di servizio (c’era anche il banco per il gioco del lotto) che hanno soddisfatto per lungo tempo l’economia cittadina tra i rioni Sassi e il Piano. Sono arrivato a Matera da Miglionico nel 1966. Cominciai da ragazzo di bottega nella macelleria equina Paolicelli,’’ Zannone’’, prima al civico n.67 e poi al n.59 ed era una delle tante della strada. C’erano quelle storiche di Pietro Cappiello, ‘’Tottapagghia’’, di Loperfido detto ‘’ Carrezz’’ o ‘’Frajassidd’’, all’arco di Porta Pepice (prima che fosse abbattuto per realizzare il palazzo dell’Upim) c’erano le macellerie Tocci e di ‘’mest’ Giuonn e mest Colin’’ dei fratelli Bruno, poi ‘’Zannone’’ Paolicelli con la macelleria equina , quella di ‘’ Zumbaploss’’ Plasmati, quest’ultima a ridosso dell’attuale birrificio, poi la macelleria di Di Cuia ‘’ Fascnedd’’, di Vincenzo Burgi a ridosso del fontanino che passò a laertino Michele ‘’ u’ Terzaiul’’. Sulla sinistra era la macelleria ‘’Loschiavo’ e della quale c’è ancora l’insegna in marmo , che era gestita da Gaudiano il cui soprannome era ‘’ Sciascin’’ e più avanti i fratelli Loperfido soprannominati ‘’U’ quapicchiaun’’ .



Quasi tutte le macellerie avevano il fornello pronto (come è ancora in molti centri pugliesi) per servire le cantine, u’ cidder’, della zona. Erano attive, a ridosso di via delle Beccherie, le cantine dell’Angelo, in via Spartivento, in via San Giuseppe dove poi è stato attivato il ristorante il Terrazzino, in via Duomo ‘Pappadà’ di Carosino .La gente prenotava o comprava l’arrosto, che mangiava o direttamente appena tirato fuori dagli spiedi, oppure faceva ‘’incartare’’ e scendeva in cantina. I costi erano popolari: 10 lire per un salsicciotto, 15 gli involtini , le testine di agnello a 250 lire l’una e poi agnello o pollo a spiedo e a peso. Su ordinazione si preparava u’ cazzmorr. Era un grande involtino, il marro,preparato con interiora di agnello, budella, rete e aromi. Una specialità preparata con carni locali , perché i macellai sceglievano e compravano gli animali a peso vivo nelle masserie o negli jazzi. Oggi gli allevamenti sono pochi, per mancanza di manodopera. Che tempi! Indietro non si torna, ma c’è voglia di genuinità e di convivialità e un luogo che sappia riproporre tecniche e arrosti negli ambienti giusti credo che verrebbe accolto bene. Ci ho pensato anch’io, vista la lunga esperienza maturata nel settore’’.



Ma i ricordi di Angelo vanno anche oltre via delle Beccherie e raggiungono piazza Ascanio Persio, piazza Vittorio Veneto e dintorni, quando a Matera la rete commerciale era di prossimità e supermercati e centri commerciali sarebbero venuti negli anni Novanta. ‘’ Dopo la realizzazione dell’ex Palazzo dell’Upim -ricorda Angelo- Tocci si trasferì in piazza Ascanio Persio, dove c’erano Porsia, il punto vendita comunale della ‘’Bassa Macelleria’’ ,quella di Quintano e poi Giorgialongo, Taccardi, la macelleria equina Laino, la polleria Loschiavo e più avanti Carenza. Ma per noi ragazzi imparare il mestiere era anche e soprattutto andare al mattatoio di via Marconi, al rione Piccianello, dove si macellavano gli animali che, talvolta, tentavano la fuga e si assisteva a una vera e propria Corrida. Capitò con un toro e una mucca, che furono riacciuffati fuori, in piazza Marconi.



Con i ‘’maestri’’ e i garzoni era come stare in famiglia ci si aiutava, anche perché si doveva recuperare tempo e accelerare con i turni di macellazione, poi le carni erano caricate sui camion frigorifero dell’impresa Bonamassa, che gestiva in appalto il servizio di appalto’’. E il clima di collaborazione nella categoria si estendeva anche all’esterno quando si trattava di selezionare e acquistare i capi nelle masserie.





‘’ Si collaborava – ricorda Francesco ‘’Franco’’ Paolo Cappiello- e questo era un vantaggio, anche per chi aveva un volume di affari limitato. Se c’era un allevatore che aveva, per esempio, una disponibilità di 200 agnelli c’era il passaparola per la ripartizione ed erano tutti soddisfatti. Quest’anno compio 50 anni di attività di lavoro continuativa. Una volta conseguito il diploma di terza media mi misi a lavorare nella macelleria di mio padre Pietro, però ho cominciato da prima a dare una mano, tre, quattro anni, venendo in bottega nel pomeriggio. Prima di mio padre qui c’era mio nonno Francesco Paolo’’ Ciccill Cappill’ Cappiello, che aveva imparato il mestiere da un cognato. Mio nonno, classe 1890, era stato da parenti, a New York per cinque anni in una macelleria della V Strada, e qui aveva appreso come disossare e tagliare la carne di vitello. Poi tornò a Matera e avviò qui l’attività,in questo spazio, all’ingresso di via delle Beccherie dove sono il punto vendita, laboratorio e fornello che è dotato da sempre di canna fumaria, realizzata all’interno del palazzo. Ciccill Cappill aveva intuito quali fossero le esigenze della gente, in relazione alle capacità di acquisto e delle ricorrenze. Per esempio la carne di pecora, che aveva un costo contenuto, venne utilizzata per la rinomata pignata. Quella di agnello in festività particolari, Pasqua, Natale, domenica e il maiale d’inverno. A Novembre, a Tutti i Santi,si cominciava a macellare la carne di maiale e si proseguiva fino a Pasqua e oltre. Sono stato tra i primi, perché i materani, che rientravano da altri Paesi volevano gustare per esempio la salsiccia preparata in maniera artigianale e con gli aromi giusti’’.



E Pietro Cappiello, immortalato in una posa particolare – affissa in bottega- con metri di salsiccia, o in groppa a un monumentale cavallo quando divenne generale dei cavalieri della Madonna della Bruna, ha lasciato una eredità di tecniche e di ricordi.

‘’ Papà – dice Franco Cappiello- aveva un colpo d’occhio particolare in grado di pesare a vista gli animali da comprare. Ricordo che quando ci recavamo in campagna, su segnalazione di un mediatore che aveva vitelloni da vendere, o perché conosceva la bontà di alcuni allevamenti sapeva fare valutazioni che lasciavano pochi dubbi. Mio padre è stato sempre un fanatico del , da qui il soprannome di ‘’Tottapagghia’’, e volentieri rispondeva agli inviti di allevatori o mediatori per un toro o una manza di eccezionali dimensioni e con le stime sul peso, in primis, ci azzeccava. Non erano molte le aziende che avevano una pesa e la valutazione di mio padre era considerata affidabile, tanto da stimare il peso vivo dell’animale e quello da morto. Il riscontro si aveva al mattatoio dove c’era la basculla. Papà era una persona amabile che stava allo scherzo e volentieri scherzava.



Ricordo la richiesta di una signora che si raccomandò per avere carne buona e ben tagliata, perché avrebbe avuto a pranzo degli ospiti , i parenti del genero, e chiese a mio padre: ‘’ Ptricc, d’man’ch tagn u ‘crstion’r a ‘mmangè a cches, u parint du zit , ì ffè bella fijr m’à t’na n bell l’cirton’. Petruccio, domenica avrò gente a pranzo a casa, sono i genitori dello sposo, voglio fare bella figura, tienimi un bel lucertolone….’’ Confuse un gran pezzo di lacerto con un lucertolone …e mio padre rispose sorridendo ‘’ Certamente, lo andremo a prendere sulla Murgia…’’. Naturalmente la signora a tavola fece bella figura e papà tagliò la carne che voleva la signora, che venne a ringraziarci. In via delle Beccherie c’era un bel clima di collaborazione tra macellai e anche tra i ragazzi, che si ritrovavano dopo il lavoro al mattatoio o in macelleria, per una ‘’uascezza’’ in cantina’’ .



Consuetudine confermata da Angelo che evidenzia collaborazione, buone pratiche che consentivano a tutti di imparare il mestiere senza guardare l’orologio… ‘’ Eravamo come una famiglia- aggiunge Angelo- e quando c’era da lavorare si faceva tutto quello c’era da fare e c’era anche di divertirsi. Noi ragazzi ci ritrovavamo in cantina, per esempio al grottino di via San Biagio, e ci organizzavamo per una grigliata indimenticabile. Anche lì ci vuole colpo d’occhio e pazienza e finiva in goliardia’’. Franco ricordava le levatacce al mattatoio per essere pronti all’arrivo dei camion dalle masserie, con gli animali da macellare, e del veterinario Rocco Petrillo che giungeva a bordo di una vecchia Fiat Balilla verde. ‘’ Tutti in fila per il turno- ricorda Angelo- e ci davamo una mano l’un l’altro per accelerare i tempi, perché prima si finiva e meglio era per tutti. Non sono mancate le fughe di animali, come un toro e una mucca verso piazza Marconi e via Lazzazzera. Un vitello una volta saltò su una carrozzella…e noi a correre a dietro, ma poi lo prendemmo. Una corrida’’.



Una curiosità tra tanti macellai c’era anche una donna, ricordano Franco e Angelo, ed era la vedova di Nicoletti che aveva la macelleria a Piccianello. E poi figure di altri mestieri che facevano parte della filiera o, in qualche modo, erano collegati ai beccai. Tra questi l’arrotino era mest Giuann e veniva da Putignano. ‘’Aveva – ricorda Angelo Giannella- la bottega al numero 88 di via delle Beccherie- ricorda Angelo- veniva con un piccolo Moto Guzzi rosso. Stava qui dal lunedì al venerdi. Faceva casa e bottega. Poi si spostò al numero 93 , che era un locale più grande. Portò qui la moglie , si sposò e si stabilì qui. Era il numero 1. I coltelli venivano affilati a opera d’arte. Aveva una clientela, oltre che materana, anche proveniente dalla Puglia. Affilava con maestria e vendeva anche coltelli e forbici. Faceva parte di quella piccola rete di negozi e botteghe che contrassegnavano questa parte del centro a cavallo dei rioni Sassi, della Civita e del Centro. Negozi di generi alimentari da Carmentano a Natale, di generi diversi come Logallo e i fotografi Enzo e Fabio Cappiello. Venerdì e sabato si metteva alla punta di via delle Beccherie , in direzione piazza Duomo, il nocellaio che veniva da Bitritto ( Bari) e un ortolano di Matera detto ‘’ Zaffarronn’’ che vendeva insalata, sedano, ravanello, finocchi. Tutte cose che finivano a tavola, in cantina, con arrosti e vini. Quando poi l’economia cittadina e del centro cominciarono a cambiare, a metà degli anni Settanta, via delle Beccherie perse la vivacità di un tempo. Ci fu un sussulto di rivitalizzare l’area con la macelleria Cappiello, il Bottegaccio di D’Addiego, lo stesso Emporio Morelli con il signor Vincenzo, il figlio Emanuele e il comitato Sant’ Eustachio che organizzarono alcuni eventi di richiamo.



’’. Ma c’era anche si occupava di musica come il negozio di Di Pede, dove è l’attuale galleria d’arte, che vendeva dischi e spartiti. Musica e notizie, visto che Di Pede, era stato uno dei pochi sponsor di Radio Castelvecchio, la radio della Civita, ubicata nell’omonimo recinto che trasmetteva su 102 megahertz. E da ex redattore di quella emittente, per la rubrica del mattino ‘’Castelvecchio Flash’’ intervistammo in più occasioni i commercianti della zona e tra questi quel monumento di simpatia e di esperienza che fu Pietro Cappiello,da giovane somigliante all’attore Amedeo Nazzari, soprattutto in occasione dell’aumento dei prezzi della carni o di una pratica che alla fine degli anni Settanta prendeva piede. Era l’importazione di carni dall’estero, a prezzi inferiori ma dal sapore e dalla consistenza che lasciavano perplesso Pietro.



‘’ Purtroppo- diceva- quando non si sostiene l’agricoltura, pagando il giusto, le campagne si spopolano e vanno via l’uomo e gli animali e si chiudono i mattatoi. Io e altri resistiamo. La carne di animali allevati allo stato naturale con amore ha un sapore. Quella importata dubito che abbia quelle caratteristiche. La vediamo rosea. Provate a cucinarla …in padella si restringe e in bocca fa come la gigomma (il chewing gum) che carne è? Fa bene?’’ A distanza di 45 anni buoni Pietro ‘’ Tottapagghia’’ aveva visto giusto. E con tanti rimpianti per la genuinità e per i tanti ricordi di via delle Beccherie, la via dei beccai e di una economia del passato che fa parte della storia e della civiltà dei Sassi.