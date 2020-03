Una persona d’altri tempi, anzi un personaggio, il poeta Donato Cascione, con una storia legata a quella dei rioni Sassi e con una sensibilità unica, vera, coerente e controcorrente come la produzione della sua raccolta di versi ” I giorni che verranno”. Di forte riflessione e di speranza in una fase difficile, confusa, precaria, allarmistica procurata dal “virus a corona”, che porta il numero 19, proprio come l’anno da capitale europea della cultura appena trascorso, tra eventi sovrapposti e sovraesposti passati come l’acqua sul marmo…Ma restano i fatti di spessore, supportati da un lungo e paziente lavoro di ricerca e di passione di gente come lui, ignorata, fuori dal coro che non si è seduta- per coerenza- alla tavola di Trimalcione. Preferisce guardare al passato per non dimenticare il presente e capire dove fa il futuro. Si capisce perchè ha apposto nella corte palazziata del Museo della civiltà contadina, restaurato metro per metro e allestito con cura pezzo per pezzo, una bella foto in bianco e nero su ceramica di Alcide De Gasperi con la data della visita effettuata il 24 luglio 1950. Sì nei Sassi, dove venne nell’immediato dopo guerra per dar vita alla prima legge di risanamento degli antichi rioni, con l’apporto di quanti avevano denunciato quelle ”vergognose” condizioni di vita: da Carlo Levi a Palmiro Togliatti a tutta una filiera di sociologi, studiosi, fotografi, antropologi. Nomi noti e non che diedero vita a quel laboratorio di idee ed esperienze che dai Sassi raggiunsero il Piano, il borgo La Martella e più avanti portarono alla legge speciale 771/86, il riconoscimento Unesco e il titolo ( sprecato, aldilà dei numeri sui flussi turistici) di capitale europea della cultura 2019. E già perchè c’era altro da fare per far conoscere la cultura del territorio aldilà della filiera dei taglieri, pizzette, souvenir e della miriade di eventi importati e strapagati (tutto danaro pubblico) nella fliera del familismo immorale (parafrasando Banfield) da compensazioni ristrette.



E ne abbiamo avuto prova apprezzando libri e autori di varie epoche che il Museo custodisce per occhi, mani e anima di quanti sanno leggere e ascoltare quanti hanno scritto, sofferto e gioito per questa terra: da Orazio a Giustino Fortunato, da Albino Pierro a Rocco Scotellaro fino a fenomeni come il Brigantaggio al lavoro oscuro, ma prezioso di sacerdoti illuminati che hanno vergato a mano storie, date e dati di una Basilicata vera, ignorata dalla demoetnoantropologia senza idee da autoconsumo commerciale. Donato tira dritto (è in buona compagnia) e apprezza e sa apprezzare quanti gli chiedono di questa o quella pubblicazione, con quella competenza ma anche con tanta umiltà (qualità rara) di chi ha la passione di leggere, studiare, confrontarsi, porre attenzione, lontano dai protagonismi e dalle ipocrisie. E le sue mani parlano chiaro. Cascione, mai cognome fu più azzeccato, apre la sua cassa… per stare in tema o scrigno (se vi piace il termine di ricordi) di testimonianze di vita e ricordi del passato con i tanti ambienti dedicati alla cultura contadina e artigiana dei rioni Sassi.



Pare di sentire nella bottega del barbiere, mentre il rasoio riacquista il filo passando su una striscia di cuoio, i dialoghi tra l’avventore e l’artigiano di barba, capelli e un tempo cavadenti e salassatore. Dialoghi incentrati sul tempo, le colture o la malannata, sulle consuete tre ”S” sesso, soldi e sport e su un salutare taglio e cucito sui fatti altrui. Roba da città provinciale, che ancora caratterizza Matera. E poi la cucina , il focolare, le ”marmitte” con l’acqua a borbottare sul fuoco in attesa di far cuocere a puntino ceci, fagioli o pasta fatta in casa, mentre a parte soffriggono aglio e cipolle ,presi dalle serte appese al chiodo. Un racconto da fare per ore passando per l’aula scolastica (Sì, Donato ha allestito anche quella) con il banco di legno, inchiostro, pennino, libri e cartella di cartone con la tracolla in tela. Quanti ricordi, passando in altri ambienti, osservando gli attrezzi, le fotografie, gli oggetti di tanti sconosciuti o noti uomini e donne del passato. Era, resta e sarà questa cultura, la vera e autentica cultura della Città dei Sassi, da far conoscere e trasmettere alle giovani generazioni e ai visitatori che torneranno quando l’emergenza da ”virus a corona” si sarà attenuata, ma lasciandoci sempre sul ” Chi va là?”. Donato tira dritto con quella stessa tenacia che portò Alcide De Gasperi a metterci mente, cuore e mani per un primo riscatto di Matera. Quel riferimento alle mani, che troviamo in una delle tante e intense poesie della raccolta ” I giorni che verranno”. Poche parole ma che raccontano di sudore e sogni. ” Ho consumato le mani in mille mestieri e a stringere tutte quelle che sono sfuggite dalle mie, nel timore che rimanessero prigioniere di un tormento e di un sogno che è solo il nostro”. E’ quello che serve a Matera: lavorare e coltivare sogni senza ipocrisie, senza maneggioni e venditori di fumo che continuano a succhiare il sangue a una pletora di allocchi e baciapile. Anche De Gasperi approverebbe. Donato sorride dagli occhialini e guarda avanti, forte di un patrimonio e di un merito di non dimenticare il passato.