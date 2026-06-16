Tra la Stella e il Carro la Festa di culture e identità tra Matera e Oristano

E l’associazione Ergghiò, quella che ha come simbolo un ostinato asinello, che ci tiene e non poco a difendere memoria e storia delle tradizioni della Città dei Sassi, ha scelto anche il dialetto per descrivere il percorso fotografico della mostra ” Tra la stella e il carro”, allestita in un lamione cantina al n.302 di via Casalnuovo, nel Sasso Caveoso. E la sequenza di foto che rappresenta momenti della Festa del Luglio e quelli della giostra della Sartiglia di Oristano. Due contesti diversi, per il periodo in cui si svolgono, ma con un gemellaggio ideale che lega due eventi radicati nella devozione popolare, nel senso di comunità e nelle tradizioni tramandate da secoli. Ma occhio a forzature, derive per fini promozionali che possono svilirne o offuscarne l’identità. E Nunzio Gabriele Chiancone, anima di un sodalizio che continua a lavorare sodo per difendere e far conoscere – e non solo alle giovani generazioni- le tradizioni locali per ”come sono” attraverso riti, ruolo ed espressioni dei protagonisti che li ripropongono. Così è stato per due stagioni consecutive a Oristano per la Sartiglia, incontrando Mauro Sacci ex Su Componidori ex generale della manifestazione oristanese.



” Quegli incontri – dice Gabriele Chiancone- mi sono serviti per conoscere e capire gli aspetti organizzativi e la estrema serietà con la quale si scelgono, si valutano cavalli e cavalieri per partecipare alla Sartiglia. Nulla è affidato al caso e le regole sono regole nel pieno rispetto della tradizione. Mi hanno colpito anche il forte legame della gente per un appuntamento che richiama oristanesi anche dall’estero e poi quegli atti di fedeltà che danno continuità alla Sartiglia, come il dono di un terreno per esempio al Comitato che si impegna a gestirlo affinché procuri reddito. E questo ci fa andare indietro nel tempo quando il finanziamento della Festa della Bruna era legato al donazioni dei cereali o al raccolto della Masseria della Bruna.Mi ha colpito un altro aspetto, che è quel senso di comunità che si respira in maniera più profonda a Oristano, aspetto che a Matera si sta attenuando e con il rischio che si perda.La mostra, con un gemellaggio ideale tra due Città, due eventi identitari, serve anche a questo”. Un invito a visitarla nei prossimi giorni, cogliendo interessanti accostamenti con i protagonisti della Festa della Bruna e della Sartiglia di Oristano. Due foto e un tema : mistero,cavalieri, trombettieri, la devozione, la benedizione e altri momenti che colpiscono per intensità, cura dei particolari nei costumi o negli ornamenti equestri. A questo aggiungiamo quanto descritto in un pannello sul tema della nostra in lingua italiana e in ”matarras…”, in dialetto materano. Altro spunto identitario da coltivare. Insegnarlo alle giovani generazioni? Perché no. Utilizzare targhe bilingue negli antichi rioni di tufo, come abbiamo suggerito alla passata amministrazione comunale durante la presentazione di un Almanacco, ma rimasto lettera morta. Sarebbe una toponomastica identitaria. Angelo Sarra ha realizzato un lavoro interessante da cui attingere a piene mani. I quonn’ n’ m’à d’chiarè? E quando ci dobbiamo dichiarare? Si passerà dalle parole ai fatti. Dopo il 2 Luglio? Chissà..



DAL PANNELLO ESPLICATIVO DELLA MOSTRA

Che cos’è la Festa della Bruna



La Festa della Bruna è una delle celebrazioni religiose e tradizionali più antiche e sentite del Sud Italia, che si svolge ogni a Matera il 2 luglio. La ricorrenza onora la Madonna della Bruna, patrona della città, con una processione solenne con cavalli e cavalieri bardati con abiti ”all’eroica” che attraversa le vie del centro storico. Il momento più spettacolare è il cosiddetto ”strazzo del carro”: un magnifico carro trionfale, riccamente decorato con cartapesta, viene trainato in processione e infine assaltato e smembrato dalla folla. Portare con sé un frammento del carro è considerato un gesto di buon auspicio per l’anno a venire, un rito propiziatorio che lega il singolo alla comunità.

La festa affonda le sue radici nel XIV secolo e rappresenta un patrimonio identitario profondo per tutta la comunità materana, capace di unire devozione, spettacolo e speranza collettiva.



Che cos’è la Sartiglia

La Sartiglia è una storica giostra equestre che si svolge a Oristano in Sardega, durante il Carnevale.La manifestazione ha origini medievali e vede protagonisti cavalieri mascherati che, al galoppo tentano di infilzare con una spada una stella a cinque punte appesa lungo il percorso. Più stelle vengono infilzate, più abbondante sarà il raccolto del’anno secondo la tradizione. La figura centrale è quella del Su Composore il capo della giostra, che viene vestito e mascherato secondo un rito antico e preciso.La Sartigila è molto più di una semplice giostra : è un rito che unisce sacro e profano, spettacolo e spiritualità, e rappresentativa dell’identità culturale oristanese.



GLI APPUNTAMENTI DEL LABORATORIO DELLA BRUNA

https://giornalemio.it/cultura/a-fatie-con-ergghio-a-la-ptaj-de-la-madenn-d-la-bbrin/