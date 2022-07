Tra i lampioni di una vita…a Matera il libro di Vetrano

Una storia illuminata dalla luce dei lampioni del passato, che si intreccia con quella di oggi grazie a un incontro sulle strade dell’arte, che invitano a narrare e, perchè no, a sognare. Il titolo del libro dello scrittore di San Pancrazio Salentino ( Brindisi) Carmelo Vetrano stimola di primo acchito a fare questa considerazione. Il resto verrà fuori dalla presentazione in programma a Matera il 27 luglio, presso il birrificio 79 in via delle Beccherie. E’ l’anteprima del Premio letterario Energheia, organizzata in collaborazione con la Libreria dell’Arco.

Anteprima della XXVIII edizione del Premio letterario Internazionale Energheia Mercoledì 27 luglio presso il Birrificio 79, in Via Beccherie e Matera, con inizio alle ore 19.00, la presentazione dell’ultima fatica letteraria dello scrittore pugliese Carmelo Vetrano: “Il censimento dei lampioni” (Ed. Laurana).

Ne discuteranno con l’autore la giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” Antonella De Biasi e Alessandra Minervini.

Sebastiano rientra al paese d’origine, in Puglia, dopo un periodo trascorso all’estero. Deve comparire in tribunale per la sentenza di separazione dalla moglie Magda. Trova lavoro, per sé e per il padre disoccupato, come censore dei lampioni di strada per la società Electric Sole; e decide di rimanere. Il lavoro fianco a fianco col padre, che molti anni prima aveva lasciato senza apparenti motivi la famiglia, mette in luce antichi dissapori. Il tutto si complica con l’inizio di una relazione tra il padre di Sebastiano e Magda. Ma durante il lavoro di censimento molti eventi aiuteranno Sebastiano a confrontarsi con il proprio passato: in particolare l’incontro con Lisa, una giovane artista le cui opere, le «Mappe dei giorni», consistono di brevi frasi che descrivono la sua vita quotidiana. Sebastiano stesso, imitandola, trasformerà le schede del censimento in brevi narrazioni, consegnando a ogni lampione una storia e recuperando allo stesso tempo i propri ricordi. Per scoprire, alla fine, che la distanza tra lui e il padre non è poi così grande.

Carmelo Vetrano (1975) è originario di San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi. Da una quindicina d’anni vive a Verona. Ha pubblicato racconti in diversi siti e riviste: «Osservatorio Cattedrale», «Cadillac», «Pastrengo», «Reader For Blind», «Penelope Story Lab», «Purpletude», «Grafemi», «Risme». Il censimento dei lampioni è il suo primo romanzo.