Tra dubbi e certezze l’anima inquieta di Imma

Quando si è amato e tanto una persona cara, che ha diviso con te parte di una vita, non si può battere i pugni nella dimensione del vuoto che ha lasciato ma occorre aprire il cuore , con la dolcezza dei suoi occhi, del sorriso, alla speranza e al dovere di comunicare ad altri che si deve andare avanti, comunque, perché ai giovani è affidata la sfida un cambiamento possibile. Ma che richiede sacrifici, dedizioni e ‘’franchezza’’. Ed è quello che continua a fare, affidandolo alla raccolta di poesie ‘’ Calpestando l’anima’’, Imma Paolicelli Coretti per sé, per Franco , i suoi cari e quanti ne apprezzano la sensibilità nell’affrontare i temi del quotidiano, del vissuto e di quello che vorrebbe comparisse all’Orizzonte dopo aver impresso nella copertina la dimensione della sua anima. Colori eterei, tra ricordi, aspirazioni e il battito d’ali di un segno di pace, che invitano a mettere da parte stili di vita, abitudini che portano all’alienazione o all’annullarsi tra fumo e alcol, propri di una parte di giovani che non si guardano ‘dentro’ e ‘’intorno’’ per cercare lavori, motivazioni. E lo fa con intuizioni, riflessioni, che evidenziano tutta la volontà a ‘’contagiare’’ positivamente gli altri sulla ‘’bellezza’’ della vita, sulle sue sfide, fatte di delusioni, tristezze, ma anche d persone e percorsi positivi. Un centinaio di poesie, con espressioni in italiano e in inglese, per l’immediatezza espressiva di quella lingua, universale, ma poco parlata e compresa nella Città dei Sassi. Parte, dopo la nota dell’autrice e la prefazione, dalla ‘’A’’ di ‘’ A cosa sto pensando’’ alla ‘’ V’’ di vita (e non è un caso) con ‘’Vorrei’’ e di ‘’ Vuoto cosmico’’. Ne abbiamo scelte alcune, di stretta attualità, come ‘’ Basta la guerra’’ che tira fuori una considerazione reale ‘’ …Il mondo è stanco di credere negli dei, nelle promesse disattese, nei falsi profeti. Il mondo è assetato di certezze e di serenità. Basta la violenza! Basta la guerra! Vogliamo la pace!’’ Un’altra riguarda i rioni Sassi, la loro identità, dimenticata, offuscata dagli insipienti maneggioni della ‘’digitalizzazione’’ e dagli anglicismi di progetti da autoconsumo tra smart, hub, work, start up, Seven up e trick e track e che rischiano di ridimensionare la festa della Bruna. ‘’ …Erano questi i Sassi, Sassi di sassi sovrapposti e tufi e chianche, grondaie e scale dirupanti, Sassi di gente mattiniera che prende l’acqua in fila alle fontane e traini cigolanti e zoccoli scalpitanti verso la campagna. Erano questi i Sassi ancora oggi maestosi e pieni di mistero, Sassi di fiaba che il tempo ha vestito di ulteriore bellezza’’ Più chiaro di cosi..

E poi un invito ai saputelli (usiamo un eufemismo) ma è giusto essere immediati citando i ‘’ciucci e presuntuosi’’ di certa mediocre e insipiente politica diffusa che sta affossando Matera. Con ‘’ Impara ad ascoltare (Learn to Listen) la sintesi del buon senso: ‘’ ..:Taci quando non hai nulla di importante da dire. Learn to listen! Impara ad ascoltare! E riconoscerai la voce del silenzio nel fischio del vento…’’. Davvero intensi i brevi versi de ‘’ La mia solitudine’’ che riportiamo per intero ‘’Un bicchiere capovolto su una tavola apparecchiata per due. Porto alla bocca il boccone amaro che mi fa sopravvivere a te, che mi regala giorni di solitudine lunghi e senza senso. Eri tu che nutrivi il mio cuore eri tu la mia anima’’. E continueremo a riportarne degli alti. Ma tocca a voi sfogliare un volume di poesie , edito da Lilit Books, che Imma Paolicelli Coretti definisce come ‘’ stralci della mia vita, pezzi del mio cuore, graffi della mina anima’’.