Tour del 25 aprile ad Altamura con Giovanni Mercadante

E l’iniziativa, come riportata sulla pagina social del collega e animatore dell’Associazione Leone Murgiano è di quelle che porta alla scoperta di storia e curiosità legata all’itinerario urbano dei Palazzi Nobiliari del centro di Altamura. Giovanni Mercadante del resto, come abbiamo riportato in altri servizi, ha realizzato una esauriente pubblicazione sui Palazzi nobiliari della città murgiana https://giornalemio.it/cultura/la-nobile-altamura-della-croce-di-malta-nel-libro-di-mercadante/

