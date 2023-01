Tornano ‘’Il canto del pane’’ e la fragranza del teatro d’annata

Come un tempo, quando il fornaio girava i vicinati per avvisare – anche con la squilla di una trombetta- che il forno attendeva le forme del pane impastato con lievito madre, con la pazienza e il lavorio di una notte che si trasformava in un profumo-fragranza destinato a durare anche per le ‘quindicine’ di pastori o per le uscite nei campi di mariti contadini o degli artigiani nelle botteghe. E c’era un marchio di legno a segnare ogni forma. Come ha fatto Arterìa che nella serata dell’Epifania, a Palazzo Malvinni – Malvezzi, sfornerà una forma d’annata ma pronta per essere apprezzata dai commensali che ancora non l’hanno fatto, o che non l’hanno mai vista, con lo spettacolo ‘’ Il canto del pane’’. Fornai pronti, e tra questi Dario Carmentano, che a Palazzo è presente in formato ‘’XL’’ per il quarantennale di attività artistica che ha scritto il lavoro. Insieme agi altri protagonisti di un lavoro, nato con il progetto ‘’Festival dei paesaggi del grano’’, che concluderà il Vivaverdi 2022. A Loredana Paolicelli l’ultima squilla per chiamare a raccolta il popolo del vicinato…di Palazzo Malvinni Malvezzi. L’ingresso è gratuito. Assaggio del buon pane di Matera, compreso.

Prenotazioni@arteriamatera.it



Dal sito web di Arterìa

Il Canto del Pane – Teatro in musica

Regia di Angela De Gaetano

Testo di Dario Carmentano

Musiche di Loredana Paolicelli

“IL CANTO DEL PANE” è stato prodotto nel luglio 2015 e la Prima nazionale è stata rappresentata il 31 luglio in Casa Cava. Da allora lo spettacolo ha rappresentato un Must. Ha girato teatri italiani ed europei. Rappresentato in Basilicata nei 4 Centri di Visioni Urbane e presso Gal e amministrazioni ed in altre regioni in Italia; rappresentato il 25 marzo 2016 a Parigi, Tour des Dames Centre culturelle, 13 maggio 2016 Teatro Paisiello di Lecce, 9 ottobre 2016 Centre of culture and Debate di Sofia in Bulgaria, 16 dicembre 2017 e 8 gennaio 2018 per il festival Landmusic & Fairytales For Rupestre. In forma ridotta è stato commissionato da FAI e Matera2019.

Atmosfere rarefatte, visionarie, grottesche, drammatiche, poetiche regalate dal 3 attori, da una regia raffinatissima e dalla composizione musicale intensa. La storia scritta dall’artista Carmentano fa rivivere attraverso l’amore di Bellina ed il Gitano, l’invidia delle comari e dei fornai, la seduzione del vento fra le spighe di grano, l’acqua e le atmosfere di una infanzia antica, il significato ultimo e sotteso di questo lavoro d’arte dove il pane diventa scultura antropologica dell’uomo.