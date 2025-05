Tornano i Vinciguerra con la Matera degli Annali della memoria

Non ne conosciamo i contenuti, gli episodi e i protagonisti della vita di Matera del passato che Eustachio ‘’ Nino’’ e Francesco Vinciguerra hanno riportato nel libro ‘’ MaterAnnali’’ , che sarà presentato martedì 13 alle 18.00 presso l’Hotel San Domenico al Piano, ma siamo certi che si tratta di un’altra pietra miliare nelle storiografia della Città dei Sassi, conoscendo la serietà e la passione che i due – padre e figlio – ci mettono nel non aver fretta di pubblicare, senza aver verificato e messo insieme le tante tessere del mosaico della storia materana. Ne abbiamo avuto prova con il lavoro del 2022 https://giornalemio.it/cultura/matera-tra-storia-e-biografie-irripetibile-lavoro-dei-vinciguerra/ e nel corso di mostre, narrazioni video fotografiche e di altre pubblicazione con quelle foto in bianco e nero e cartoline che “Nino’’ in particolare ha avuto la pazienza e la lungimiranza di cercare e collezionare in tanti anni. La presentazione di ‘’ MaterAnnali’’ si avvale di un importante sostegno e contributo, rappresentato dal Circolo culturale ‘’La Scaletta’’ con mezzo secolo di iniziative per la Città dei Sassi e del Fondo Ambiente italiano che sta svolgendo a Matera e non solo una azione di stimolo per la conoscenza e la tutela di tanti luoghi della memoria cittadina, spesso inediti, che meritano di una fruizione continua. Casa Noha, e a ragione, è il punto di riferimento di questo percorso che attrae visitatori e, ci piace rimarcarlo, tanti giovani desiderosi di contribuire e conoscere questo progetto. Ne sapremo di più domani sera nel corso della presentazione,moderata dalla collega Rossella Montemurro, dagli interventi degli autori, dei presidenti del Fai di Basilicata Rosalba Demetrio, de ‘La Scaletta’’ Francesco Paolo Di Pede e dal ‘’decano’’ del sodalizio Michele De Ruggieri e da Espedito Pozzuoli presidente dell’Asssociazione ‘’ Resiliens’’



Martedì 13 maggio alle ore 18.00, nella cornice dell’Hotel San Domenico al Piano, in via Roma a Matera, si svolgerà la presentazione al pubblico del volume MaterAnnali, di Eustachio e Francesco Vinciguerra (Resiliens – terra e musica, 2025), promossa e curata dalla Presidenza Regionale FAI Basilicata con il coinvolgimento della Delegazione FAI di Matera e in collaborazione con il Circolo La Scaletta.

Dialogheranno con gli Autori, Eustachio (Nino) e Francesco Vinciguerra, Rosalba Demetrio, Presidente Regionale FAI Basilicata; Franco Di Pede, Presidente Circolo La Scaletta; Michele De Ruggieri, Decano Circolo La Scaletta; Espedito Pozzuoli, Presidente Associazione Resiliens, Editore.

Modererà l’incontro Rossella Montemurro, Giornalista.

Si ringrazia l’Hotel San Domenico al Piano, prezioso Sponsor tecnico, per aver concesso l’uso della sala.

Un particolare ringraziamento all’Arch. Vito Porcari (Delegato FAI Matera) per la realizzazione della locandina; alla Prof. Liliana Riccardi, Delegata Regionale Scuola e Comunicazione FAI Basilicata, che ha condiviso la cura organizzativa della serata

Durante l’evento sarà possibile iscriversi al FAI.

Di seguito la Presentazione di Rosalba Demetrio

La coinvolgente narrazione storica di Nino e Francesco Vinciguerra, come richiama il titolo, si inserisce all’interno dell’antica tradizione storiografica degli Annali. Avvenimenti di carattere diverso e protagonisti della storia si succedono lungo un percorso cronologico dalle origini ai nostri giorni, ricco di ricostruzioni e aneddoti avvincenti per chi voglia ricercare fatti e personaggi relativi alla città di Matera, sullo sfondo degli eventi nazionali e internazionali della Storia.

Il lettore può seguire agilmente due vie: avanzare seguendo le date lungo un percorso lineare dall’inizio alla conclusione del volume, o ricercare singoli eventi e/o protagonisti della nostra storia culturale e sociale, del tutto autonomi e facilmente individuabili attraverso il titolo e la data.

Una bella sfida! Degna di due Autori che hanno già dato ampia prova di evidente competenza e profondo interesse per la storia della città, dopo la pubblicazione del libro Matera città irripetibile, il primo scritto insieme, padre e figlio, in un tandem perfetto che evidenzia la comune passione e il naturale alimento di entrambi, portatori di esperienze formative e professionali diverse, ma sostenuti dallo stesso sguardo e da un amore senza fine per la conoscenza e la storia dei luoghi, dei propri luoghi.

Nino Vinciguerra ha scritto altri libri su eventi e personaggi che hanno attraversato la storia della città e del territorio. È uno storico sul campo, che ha perfezionato nel tempo una ricerca mossa da inestinguibile curiositas, maturando una vis narrativa, sempre sostenuta da una salda base scientifica. Una evidenza materiale e visiva di questa ricerca è la sua immensa raccolta di fotografie che raccontano la storia sociale e la dimensione antropologica di Matera, almeno dall’inizio del Novecento ai nostri giorni. Documenti che in parte ha generosamente donato anche al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, confluiti all’interno del racconto immersivo I Sassi invisibili. Viaggio straordinario nella storia di Matera, fruibile da dieci anni a Casa Noha, unico Bene FAI in Basilicata, del quale sono stata Coordinatore scientifico. Lo ringraziamo ancora per questa condivisione di materiali e di intenti.

Francesco Vinciguerra è Architetto. Dopo aver frequentato il Liceo Classico “E. Duni” di Matera, Studente eccellente, Francesco si è laureato con lode all’Università La Sapienza di Roma, frequentandovi successivamente la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. Sta conseguendo il Dottorato di ricerca in Restauro Architettonico presso la stessa Università. Ha ricevuto riconoscimenti importanti per la Tesi di Laurea dedicata alla Chiesa di Santa Maria della Valle, straordinaria testimonianza del patrimonio rupestre di Matera.

Quando ascolto e osservo Francesco vedo lo stesso sguardo di Nino. Non dimentico quando recentemente l’ho incontrato negli ambienti della Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) dell’Istituto Centrale per il Restauro a Matera, dove da alcuni anni Nino lavora, per parlare di questo libro, di come è nato, di cosa l’ha ispirato. La risposta vale più di tante argomentazioni. Con gli occhi un po’ strizzati nel sorriso e illuminati dall’emozione e allargando le braccia mi ha detto: “Vorrei abbracciare tutta la storia di Matera dall’inizio alla fine!”.

È quello che gli Autori si sono impegnati a fare scrivendo un’opera in progress che cresce gradualmente seguendo la spinta naturale di questa curiositas, alimentata dalla lettura e dallo studio di fonti scritte, orali e visive. Lungo questo percorso narrativo contano gli eventi più importanti e decisivi nella storia della città, ma soprattutto ha valore quanto ha un significato civile, morale o sentimentale per Nino e Francesco Vinciguerra, interpreti e cultori della memoria cittadina.

Anche questa è cittadinanza attiva. Ricordare, ricostruire storicamente, far conoscere, rivolgendosi con chiarezza a tutti e non soltanto agli specialisti, significa promuovere una crescita comune e certamente significa valorizzare il patrimonio culturale di una antichissima città come Matera.

Quante volte per raccontare un luogo urbano in occasione dei nostri eventi FAI abbiamo avuto e avremo la necessità di acquisire informazioni, o trovare nuove ispirazioni! Questo libro è una miniera di notizie in tal senso. Non si propone negli intenti un solo focus tematico, ma viaggia con inesauribile voglia di spaziare nel tempo, avendo come unico centro Matera e la sua gente.

Grazie Nino e Francesco Vinciguerra per questo grande e straordinario impegno che restituisce a Matera pagine intense della sua lunga storia. Grazie per aver dato voce a tante figure e a tante vite ripercorse nel vostro libro. Grazie per averlo fatto attraverso un racconto immediatamente fruibile da ogni lettore. Grazie se continuerete questa immersione nella ricerca della nostra storia, che è seme e radice della nostra complessa identità.