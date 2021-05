Dove eravamo rimasti? Finalmente…Niente surrogati linguistici mutuati, a forza e con tanta ignoranza ,dal mondo social nella filiera della presenza a distanza…, ma il giusto termine e contesto attesi da tempo : concerto dal vivo e con il pubblico.All’esordio l’orchestra Ico della Magna Grecia,diretta dal maestro Piero Romano, con un concerto di musiche del repertorio di Mozart, Bach, Handel e Finzi e il talento al pianoforte del maestro Roberto De Leonardis. Il luogo è di quelli che incantano e creano l’atmosfera giusta per apprezzare la musica di qualità dei grandi autori. Appuntamento giovedì sera 27 maggio a Matera all’Alvino 1884, un tempo mulino di farine pregiate e oggi tempio di note per riprendere la stagione dei concerti.

Giovedì 27 maggio al Mulino Alvino di Matera

Ricominciamo da Mozart (e dal pubblico)

Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano. In programma, anche musiche di Bach, Handel e Finzi. Roberto De Leonardis al pianoforte. Organizzazione ICO Magna Grecia, Basilicata Circuito Musicale e Alvino 1884.

Riprendono finalmente i grandi eventi alla presenza del pubblico. “Ricominciamo da Mozart” è il concerto che vedrà impegnata l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano, giovedì 27 maggio alle 20.00 nell’affascinante cornice del Mulino Alvino. In programma musiche di Mozart, Bach, Handel e Finzi, con al pianoforte il maestro Roberto De Leonardis. Tornano, dunque, i grandi concerti organizzati e promossi dall’ICO Magna Grecia, Basilicata Circuito Musicale e Alvino 1884, patrocinati da Regione Basilicata, FSC-Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Comune di Matera, Ministero della Cultura e Unesco.



Piero Romano, pianista e direttore d’orchestra, ha tenuto e diretto concerti in Italia e all’estero, collaborato e diretto orchestre nazionali e internazionali e con solisti di prestigio: Ilya Grubert, Pierre Amoyal, Gregory Porter, Sergey Krylov, Aldo Ciccolini, Stefano Bollani, Roberto Cappello, Luis Bacalov, Katia Ricciarelli, Serena Autieri, Sergej Krylov, Noa, Luigi Piovano, Ray Chen, Tony Hadley, Al Bano, Achille Lauro, Amii Stewart.



Professore ordinario presso il Conservatorio di musica “ER Duni” di Matera, Romano è consulente musicale di numerose associazioni e festival italiani. Direttore artistico dal 1992 dell’Orchestra della Magna Grecia, il 2 giugno 2018 gli è stato conferito il titolo onorifico di “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Roberto De Leonardis, brindisino, è titolare di una cattedra in Pianoforte Principale al Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli. Pianista, diplomatosi con la guida di Benedetto Lupo al Conservatorio di “Niccolò Piccinni” di Bari, ha studiato con Aldo Ciccolini, Pierluigi Camicia, Marisa Somma, Piero Rattalino e Sergei Dorensky. Al suo attivo concerti in Italia, all’estero (Austria, Francia, Germania, Spagna e Russia), pubblicazioni e trascrizioni musicali.

Info, biglietti (posto unico 5euro): Orchestra della Magna Grecia, via De Viti De Marco 13, Matera – 0835.1973420, 392.9199743 (info.omgmatera@gmail.com)

Ufficio stampa: Claudio Frascella (338.2591830)