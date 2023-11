Tornano ad Atella le Storie urbane con ” Borgo Racconta”

Seconda edizione di Borgo Racconta, il programma di residenze culturali, che lega esperienze e potenzialità di diversi settori espressivi a un ambiente stimolante come Atella, e il Parco del Vulture, per raccontare e raccontarsi durante una ”residenza di lavoro e di animazione” che andrà avanti per 15 giorni: dal 13 al 29 novembre. Martedì 14 la presentazione del programma dell’ArtHouse, la casa delle arti, che ospiterà talenti e figure professionalità che hanno portato valore aggiunto in diversi settori. Un esempio di buone pratiche, come riporta il comunicato, da tenere in considerazione per passare dai buoni propositi ai fatti: fare e produrre cultura, coinvolgendo i territori, soprattutto i piccoli centri, che continuano a subire spopolamento, tagli di servizi e a sentirsi girare intorno una sequenza di spot, spesso vuoti, da filiera social incentrati su sostenibilità e su anglicismi consolidati come ”green o experience”. Borgo racconta lo farà sul campo.



“Borgo Racconta”: al via la grande avventura di Urban Storytelling nel cuore del Parco del

Vulture

Atella, 13-29 novembre 2023 – ArtHouse, l’innovativo e multidisciplinare Hub per talenti, è lieto di annunciare l’avvio della seconda edizione di “Borgo Racconta”.

La conferenza stampa di presentazione si terrà martedì 14 novembre 2023 ore 10,30 presso il

Sunset digital social club di Atella in Via Sandro Pertini.

Questo evento unico è un’autentica celebrazione dello urban storytelling: le “arti tradizionali” e le “arti digitali” si incontrano in una straordinaria fusione culturale presso il Sunset digital social clubdi Atella.

Dal 13 al 29 novembre 2023, cinque affermati talentuosi artisti svilupperanno i loro progetti che uniranno il passato e il futuro, creando un ponte tra tradizione ed innovazione. Tra le oltre

duecento candidature ricevute, cinque artisti – selezionati sulla base della qualità dei loro progetti

– hanno ottenuto l’opportunità di partecipare: Ettore Bimbatti, videomaker di Ferrara; Teresa

Bucca, regista, storyteller e videomaker di Bagno a Ripoli; Anna Maconi, fotografa di Voghera;

Veronica Carratello, illustratrice e designer digitale di Novara; Stefano Laddomada, fotografo e

videomaker di Sassari.



I partecipanti avranno l’opportunità unica di lavorare a stretto contatto con il team di BweB,

azienda di produzioni cinematografiche promotrice del progetto, e con relatori del calibro di Dino Paradiso, attore cabarettista e storyteller; Elisa Laraia, artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli; Antonio Condelli, operation manager Metropolis – Cineteatro don Bosco; Armando Lostaglio, critico cinematografico e presidente del Cineclub “Vittorio De Sica” – Cinit.



Agli workshop si affiancherà l’esplorazione del territorio con le visite ai luoghi simbolici dell’area del Vulture, fra cui il centro storico di Atella ed i Laghi di Monticchio.

La Residenza Artistica è promossa da BweB, nota per il suo format di successo

“PiccolaGrandeItalia.TV” che con “Borgo Racconta”, continua a enfatizzare e preservare il ricco patrimonio culturale italiano dei piccoli Comuni, con un’attenzione speciale alle arti tradizionali e digitali. Le opere create durante la Residenza saranno presentate al pubblico in “luoghi non convenzionali“ identificati dagli artisti