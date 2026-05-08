Torna Talia Teatro il 10 maggio con ”Nan fasc nidd”. E Montemurro ringrazia…

Se il ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Valditara, incappa in una gaffe e poi in lapsus da far scuotere la testa e allargare le braccia sugli autori del delitto di Piersanti Mattarella ad opera delle Brigate rosse anzicchè della Mafia, e allora quel ”Nan Fasc nidd” della commedia di Talia Teatro ci sta tutto per commentare amaramente: ” Povera Italia…”. Antonio Montemurro di certo, senza guardare in faccia nessuno lo avrebbe messo alla lavagna, dietro o davanti a scrivere mille volte una frase di rito…E può darsi che lo faccia domenica 10 maggio, alle 20.30, al cinema comunale ” Guerrieri” per la replica di ”Nan Fasc Nidd”https://giornalemio.it/cultura/a-fur-di-popolo-nan-fasc-nidd-con-talia-teatro-anche-il-10-aprile/ . E questa volta, in attesa di un altro spettacolo, vogliamo ricordare- riportando uno spunto dalla sua pagina social- amore e rispetto, contraccambiati che ha verso un pubblico che lo segue da anni.



”Ringrazio -scrive Montemurro- innanzitutto il mio pubblico, che da 32 anni affolla le nostre serate a teatro, permettendoci di sopravvivere in questa città così avara nei confronti delle attività culturali di casa nostra, com’è appunto Talia Teatro.

Ringrazio poi gli sponsor che da anni ci aiutano a far fronte ai tanti oneri di spesa, che un allestimento teatrale comporta. Un abbraccio di gratitudine va ai miei attori e ai tecnici, che per tutto il periodo delle prove e durante gli spettacoli assicurano impegno e fattiva collaborazione.

Ci vediamo il 10 di Aprile per una nuova replica, sempre al teatro Guerrieri, sempre alle 20,30. Vi aspetto, Amici!”.

