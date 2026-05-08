Se il ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Valditara, incappa in una gaffe e poi in lapsus da far scuotere la testa e allargare le braccia sugli autori del delitto di Piersanti Mattarella ad opera delle Brigate rosse anzicchè della Mafia, e allora quel ”Nan Fasc nidd” della commedia di Talia Teatro ci sta tutto per commentare amaramente: ” Povera Italia…”. Antonio Montemurro di certo, senza guardare in faccia nessuno lo avrebbe messo alla lavagna, dietro o davanti a scrivere mille volte una frase di rito…E può darsi che lo faccia domenica 10 maggio, alle 20.30, al cinema comunale ” Guerrieri” per la replica di ”Nan Fasc Nidd”https://giornalemio.it/cultura/a-fur-di-popolo-nan-fasc-nidd-con-talia-teatro-anche-il-10-aprile/ . E questa volta, in attesa di un altro spettacolo, vogliamo ricordare- riportando uno spunto dalla sua pagina social- amore e rispetto, contraccambiati che ha verso un pubblico che lo segue da anni.
”Ringrazio -scrive Montemurro- innanzitutto il mio pubblico, che da 32 anni affolla le nostre serate a teatro, permettendoci di sopravvivere in questa città così avara nei confronti delle attività culturali di casa nostra, com’è appunto Talia Teatro.
Ringrazio poi gli sponsor che da anni ci aiutano a far fronte ai tanti oneri di spesa, che un allestimento teatrale comporta. Un abbraccio di gratitudine va ai miei attori e ai tecnici, che per tutto il periodo delle prove e durante gli spettacoli assicurano impegno e fattiva collaborazione.
Ci vediamo il 10 di Aprile per una nuova replica, sempre al teatro Guerrieri, sempre alle 20,30. Vi aspetto, Amici!”.
Torna Talia Teatro il 10 maggio con ”Nan fasc nidd”. E Montemurro ringrazia…
Se il ministro della Pubblica Istruzione, Giuseppe Valditara, incappa in una gaffe e poi in lapsus da far scuotere la testa e allargare le braccia sugli autori del delitto di Piersanti Mattarella ad opera delle Brigate rosse anzicchè della Mafia, e allora quel ”Nan Fasc nidd” della commedia di Talia Teatro ci sta tutto per commentare amaramente: ” Povera Italia…”. Antonio Montemurro di certo, senza guardare in faccia nessuno lo avrebbe messo alla lavagna, dietro o davanti a scrivere mille volte una frase di rito…E può darsi che lo faccia domenica 10 maggio, alle 20.30, al cinema comunale ” Guerrieri” per la replica di ”Nan Fasc Nidd”https://giornalemio.it/cultura/a-fur-di-popolo-nan-fasc-nidd-con-talia-teatro-anche-il-10-aprile/ . E questa volta, in attesa di un altro spettacolo, vogliamo ricordare- riportando uno spunto dalla sua pagina social- amore e rispetto, contraccambiati che ha verso un pubblico che lo segue da anni.