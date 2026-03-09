Torna Riccardo Riccardi a Trani con le ”Dimore storiche ” di Puglia

”Dopo un anno sabbatico, con in tasca la terza ristampa del

mio fortunato lavoro sulle dimore storiche di Puglia (Adda) ritorno in pista in quel di Trani assieme all’avvocato Iolanda Peluso. Non mancare ❤️

Riccardo Riccardi”. E quell’invito accompagnato dal sorriso e dalla cortesia di sempre non poteva che farci piacere, dopo un lungo periodo di silenzio, durante il quale Riccardo ha rallentato la sua preziosa attività di ricerca storica e di incontri con il pubblico.E del resto lo scrittore, giornalista, con il cuore tra Matera (Terra d’Otranto) e Bari e la Puglia, è un archivio vivente, che arricchisce e non poco quanti hanno la pazienza di ascoltare, chiedere, suggerire integrare come abbiamo avuto modo, e non siamo stati i soli, per la presentazione di tanti lavori di successo fino alle Dimore storiche di Puglia che abbiamo apprezzato e recensito quattro anni fa a Matera https://giornalemio.it/cultura/benvenuti-nelle-dimore-storiche-di-puglia-e-di-matera/. Ora tocca a Trani ( Bari), domenica 15 marzo alle 18.30, presso il circolo del cinema Dino Risi di via Andrea Ciardi 26. Per l’occasione dialogherà con l’autore Iolanda Peluso. E per i tranesi e non solo sarà l’occasione di conoscere o approfondire, per quanti hanno amore per testimonianze e memorie dei luoghi, sui contenuti di tanti scrigni da visitare e tutelare. Palazzi, residenze, tenute e altro ancora.



dal sito della casa editrice Adda

presentazione di Loredana Capone

La Puglia gode di un patrimonio storico, artistico, architettonico e monumentale di inusitato valore, ma ancora in parte sconosciuto. Tutti beni che rispecchiano al meglio l’identità culturale di una regione. Questo lavoro consegna al lettore nuovi stimoli per conoscere e amare una Terra che trasuda di dimore storiche di straordinaria bellezza.

La salvaguardia di questa ricchezza, vera e propria reminiscenza storica del vissuto anche molto lontano, merita di essere tramandata e ben conservata alle future discendenze, attraverso la sua conservazione e valorizzazione. Solo così lo si preserva dal degrado e dalla distruzione e nello stesso tempo gli si dà modo di creare un indotto importante per la qualità della vita dei territori in cui sono ubicati. Si privilegia di solito il mare ma per destagionalizzare bisogna pensare anche a rivalutare e valorizzare le tante dimore storiche disseminate in tutta la Puglia.

Spesso i beni storici artistici – castelli, palazzi, ville, masserie – sia pubblici che privati vengono visti, nell’immaginario collettivo, come lussuose dimore poste, sia nel cuore sia limitrofi, nei centri abitati ereditate da antiche casate e, perciò, la figura del proprietario la si associa a quella di un ricco e fortunato “signore”. La realtà è molto diversa: chi oggi possiede una dimora storica la mantiene, la custodisce solo per la passione e l’amore per l’arte, la storia e la cultura. Si tratta di beni dislocati in tutta la Puglia, come nel resto del “bel Paese”, e tutti sono unici per il passato, per i significati che afferiscono e per i valori culturali. La manutenzione di un’antica dimora è complessa e comporta l’opera di artigiani specializzati; i committenti di questi professionisti, capaci di intervenire su beni storici senza alterarne lo stato originario, sono spesso i privati che consentono a queste preziose figure professionali di continuare ad esistere per mantenere vivo il valore della tradizione.

È importante sottolineare che la buona conservazione di un bene storico riqualifica notevolmente anche il contesto in cui lo stesso è inserito, valorizzando il territorio circostante ed offrendo quindi notevoli benefici alla collettività, non solo da un punto di vista di immagine estetica, ma soprattutto favorendo l’economia locale; un patrimonio ben conservato e reso fruibile rappresenta, infatti, una notevole risorsa per lo sviluppo economico e genera conseguentemente produttività, lavoro e bellezza.

ISBN: 9788867175765

Anno di pubblicazione: 2021

Pagine: 270

Illustrazioni: a colori

Formato: 24×28, brossura con alette