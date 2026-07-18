Torna Pietro Consagra con sette sculture in mostra a Matera

Ricordiamo quelle sculture forgiate nel metallo, ” I ferri bifrontali”, installate nel 1978 nei rioni Sassi e nell’altipiano murgico(allora il parco delle chiese rupestri non c’era) che destarono non poche perplessità, proteste per quell’effetto dirompente, ma carico di energia, di denuncia che lo scultore siciliano. Una cornice del paesaggio che lo spettatore poteva ammirare in un modo nuovo.Poi il silenzio, fino al 2020 con una mostra al Musma a 100 anni dalla nascita con la mostra ”Artista, ma chi sei?” Il prossimo 22 luglio Matera rinnova questo rapporto con una mostra di sette sculture, presso la chiesa del Purgatorio, organizzata- come riporta il comunicato stampa che segue- della Galleria Alessandro Albanese , in collaborazione con Archivio Pietro Consagra, Fondazione Zetema, lo stesso Musma che ha ospitato la conferenza stampa di presentazione, con la partecipazione Raffaello de Ruggeri, Simona Spinella, Giorgio Verzotti e Alessandro Albanese. Un evento da non perdere e che riporta in città un artista che è stata tanta parte della storia culturale della Città dei Sassi.



COMUNICATO

STAMPA

La Galleria Alessandro Albanese presenta

Pietro Consagra. Sette sculture.

a cura di Giorgio Verzotti

OPENING: mercoledì 22 luglio 2026, ore 17:00 – 21:00

22 luglio – 27 settembre 2026

Chiesa del Purgatorio | Via Domenico Ridola 45, MATERA

Orari: tutti i giorni, 9:30 – 19:00

La Galleria Alessandro Albanese, con la consulenza scientifica dell’Archivio Pietro Consagra e in

collaborazione con la cooperativa Oltre l’Arte, inaugura la mostra “Pietro Consagra. Sette sculture”,

a cura di Giorgio Verzotti e patrocinata dal Comune di Matera, Fondazione Zetema e Museo Musma.

L’inaugurazione si terrà mercoledì 22 luglio 2026, dalle ore 17:00 alle 21:00, presso la Chiesa del

Purgatorio di Matera.

La Chiesa del Purgatorio di Matera, ormai conosciuta in città come luogo espositivo dedicato all’arte

contemporanea oltre che come edificio sacro, ospita questa estate una mostra di Pietro Consagra.

Riconosciuto, in Italia e fuori, come uno dei protagonisti nell’ambito della scultura contemporanea,

Consagra aveva già lasciato importanti tracce nella città: una grande rassegna di sculture all’aperto

nel 1978 che ha fatto molto parlare di sé e alcune opere conservate nel Museo MUSMA.

Questa volta la sua presenza è più contenuta, solo sette sculture che però mantengono tutti i caratteri

salienti del linguaggio singolare dell’artista: la scelta della bi-dimensionalità dell’opera scultorea, la

rinuncia alla tridimensionalità, al tutto tondo della scultura tradizionale. Consagra infatti fin dai suoi

esordi ha rinnovato e anzi rivoluzionato il linguaggio della scultura tradizionale prima scegliendo

l’astrazione e poi riducendo lo sviluppo volumetrico dell’opera scolpita appunto alla frontalità.

Le sette sculture esposte, realizzate fra la metà degli anni ottanta e la metà dei novanta, sono in

bronzo tranne una in legno dipinto, ad attestare l’intenso lavoro di sperimentazione, operante con i

materiali più diversi. Esse fanno parte dei cicli tematici intitolati Bifrontali, Prominenze e

Interferenze, secondo le denominazioni scelte da Consagra.

dal testo di Giorgio Verzotti, Pietro Consagra. Sette sculture



Biografia

Pietro Consagra (1920–2005) ha toccato, come pochi altri artisti del secolo scorso, tutti gli aspetti

della creazione artistica. Dopo aver frequentato l’Accademia di Belle Arti di Palermo, nel 1944 si

stabilisce a Roma. Nel 1946 si reca a Parigi e nel 1947 è tra i fondatori del gruppo Forma, il primo

gruppo di astrattisti del dopoguerra in Italia. Due anni dopo, espone alla Fondazione Peggy

Guggenheim di Venezia che acquista una sua opera. In questi anni abbraccia la visione frontale e

sincronica della scultura, instaurando una filosofia della superficie, costruita con piani sottili

accostati o sovrapposti. I bronzi presentati alla Biennale di Venezia nel 1954, 1956 e 1960

s’intitolano infatti Colloqui e lo fanno conoscere nel panorama internazionale. Nel 1962 espone al

Solomon Guggenheim di New York, nel 1959 e 1964 partecipa a Documenta a Kassel. Dal 1964 al

1967 contrappone alla Pop Art sculture in ferro dipinte di rosa, lilla, carminio, viola, bianco e nero

esposte nel 1965 alla IX Quadriennale d’Arte di Roma e, nel 1967, al Museum Boijmans Van

Beuningen di Rotterdam, alla Marlborough Gerson Gallery e al Solomon Guggenheim Museum di

New York. Nel 1968 crea la “Città Frontale” costituita da edifici che sono opere d’arte e poco dopo

intensifica l’uso del marmo. Nel 1964 la sua scultura diviene bifrontale, presentando due opposti

punti di vista. In occasione di due mostre del 1978, nelle città di Charleston e di Matera, i suoi Ferri

dipinti acquistano un valore ambientale entrando in dialogo con il paesaggio. Dopo il premio per la

scultura ricevuto alla Biennale di Venezia del 1960 vi espone ancora nel 1964, 1972, 1982 e nel

1993. A Gibellina realizza la “Stella” in acciaio di 28 metri, gli edifici “Meeting” e il “Teatro”. Nel

1989 la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma gli dedica una retrospettiva a cui segue, nel

1991, la personale al Museo Ermitage di San Pietroburgo e nel 1996 al Palazzo di Brera a Milano

dove installa una grande “Porta”. Colloca “Giano” a Roma, a Largo S. Susanna nel 1997 e “Doppia

Bifrontale” a Strasburgo, davanti al Parlamento Europeo, nel 2003.

Info Galleria Alessandro Albanese:

M: +39 331 2259523 | E: info@alessandroalbanese.it