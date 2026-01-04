Torna Per via orale nei Sassi e ricorda, in dialetto, Vito Maurogiovanni

Da Bari a Matera,andata a ritorno, sul filo di quel telefono ‘dialettale’ di strada, passato tra le cantine dei rioni Sassi agli archi bassi (Jarche vasce) del vecchia Bari,che hanno segnato tanta parte della vis creativa e del lavoro di ricerca sulla comunicazione e culturale orale del giornalista, scrittore, commediografo barese Vito Maurogiovanni scomparso del 2009. Abbiamo avuto modo di conoscerlo in una serata a tema tra musica, storie, racconti e tradizioni di Per via Orale, vino e poesia in cantina, organizzata nella Prima Repubblica (soprattutto) dal poeta materano Roberto ”Beberto” Linzalone. E domenica 4 gennaio, nella Galleria Sax Art di via Fiorentini, scavata nel tufo e con tutti i segni e il clima di quella stagione…Vito Maurogiovanni è stato ricordato leggendo e ricordando le sue opere, in dialetto barese naturalmente e con la gestualità che lo accompagna, dall’ ex docente universitario Nicola Cardinale e ormai valente attore che spazia nel repertorio appulo lucano.



L’uditorio, tra di loro anche Maria Celeste figlia di Vito Maurogiovanni, ha apprezzato quanto fatto e prodotto dall’autore di numerose repliche della pièce dialettale ” Jarche vasce”, tra declamazioni, ricordi e la musica di Piernicola Locantore, figlio di Rino. Quest’ultimo- come ha ricordato Roberto Linzalone- oltre a riproporre suoni e strumenti del passato ha riproposto e con successo la figura del banditore, ” U’ scettabbann” che girava con la trombetta per strade e piazzette per annunci di vario tipo. Naturalmente in dialetto…E la riscoperta di quello barese è stata la ragione di vita di Vito, che in tempi che non sembravano maturi andò controcorrente…



” Vito-ha ricordato Linzalone- si era guardato intorno: napoletani, milanesi, siciliani, romagnoli fieri del loro dialetto tanto da averne successo. E i baresi? Così mentre il maestro Alberto Manzi, nel 1960, con la trasmissione tv ”Non è mai troppo tardi” insegnava agli analfabeti la lingua italiana, lui andò controcorrente. E vide giusto, perché poi vennero fuori ‘interpreti’ come Gianni Ciardo, Vito Signorile fondatore del Teatro Abeliano a altri. Portò il dialetto a Radio Bari con ”La Caravella” che ebbe come protagonisti Colino e Marietta ( Michele Traversa e Wanda Rinaldi)due personaggi che parlavano in dialetto. E fu un successo. Una rivoluzione…insieme alle commedia Jarche Vasce a alla ricerca sul culto di San Nicola, patrono di Bari. Il Santo di Mira,divenuto ” Santa Klaus”, il Babbo Natale che porta i doni nella tradizione natalizia nordica. Vito mantenne i rapporti con Matera e nel 2004 tenne una serata con musicisti locali per raccogliere fondi da destinare al restauro di una tela nella chiesa di San Giovanni Battista. Ha fatto tanto per il dialetto, la tradizione orale .E stasera mi piace ricordare anche Matteo Salvatore , cantautore dialettale foggiano, che non apprezzò una serata di Per via Orale organizzata allo Sheraton di Bari. ‘Troppo lusso -mi disse. Non sono a mio agio,portami in cantina a Matera che è ‘La Scala’ di Per via orale”.



Vino, poesia e musica in cantina e tanto dialetto sono memoria e anima di una comunità e Roberto Linzalone continua a lavorarci, ringraziando Aldo Montemurro e la moglie Rosa Pistone che 30 anni fa hanno recuperato gli ipogei dei Sassi, un intero vicinato, destinato a funzioni ricettive e culturali come sta accadendo con la mostra Ulivi Animati” dello scultore Donato Fusco. per l’evento ” Devoti in Devozione” organizzato dall’impresa socioculturale di comunità MeWe, in collaborazione con la commissione cultura dell’Arcidiocesi di Matera-Irsina. Sculture lignee e suoni che hanno aperto la serata con l’organetto di Piernicola che ha intonato “Quant’e bbell lu primm ammore”, ” U cont du Natèl..Ueli uelà la nott du Natel” che hanno coinvolto l’uditorio. Il resto lo ha fatto il professor Nicola Cardinale che ha letto e cantato…del San Nicola, descritto da Vito Maurogiovanni, descritto sempre in dialetto la storia ‘colorita” della Natività con San Giuseppe e la Madonna.Legato a tradizioni e credenze la morte di Befani che ricorda l’emirato arabo a Bari e la figura della morte che andava in giro il 5 gennaio la notte per segnare le persone che avrebbero steso i piedi… Notte particolare, in cui gli animali parlavano…e i poveracci che incrociava facevano la fine della mort du Turck. La morte del turco, che non credeva alla morte Befani, tanto da sfidarla. Ma Befani, che compariva con falcione, un treppiede in testa e candele accese non lo risparmiò e così la testa del turco si incastrò in una casa di Bari vecchia, in via della Quercia n.10 . Da qui l’invito a farsi il segno di croce, passando da quelle parti.



Finita? Chiusura, tra gli applausi e una foto ricordo tra parenti e amici,all’architetto della comicità surreale del foggiano Mario Marenco. Uno dei personaggi della trasmissione radiofonica Alto Gradimento, condotta negli anni ’70 dal pugliese Renzo Arbore e dal toscano Gianni Boncompagni. Omaggio con la lettura sul professor Aristogitone, con quell’intercalare legato ai ”’40 anni di jnsegnamento. 40 anni di duro lavoro… ”. E per 40 anni ha insegnato anche il professor Cardinale…Coincidenze? Vito Maurogiovanni dal paradiso dei dialettali sorride e approva augurando al docente di oggi lavorare per altri 40 anni, almeno, ricercare, valorizzare e a trasmettere la tradizione orale delle nostre genti. Poi come è uso a ”Per via orale” la merenda…con tarallucci e vino.



Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 18 nell'omaggio dedicato a Vito Maurogiovanni (Bari, 1924 – 2009), autore di opere teatrali in lingua barese, Nicola Cardinale sarà presentato dal poeta Roberto Linzalone nella galleria Sax Art nel Sasso Barisano al numero 239 di Via Fiorentini a Matera.



Nicola Cardinale,

nato a Bari nel 1954, professore ordinario di Fisica Tecnica Ambientale all’Unibas dal 2002, lettore di poesie in lingua barese già col supporto di Ferdinando Mirizzi e della rettrice Aurelia Sole, ha lavorato con Antonio Montemurro e Ulderico Pesce e col Teatro Artemisia di Bari.

Leggera’ i brani della tradizione letteraria popolare barese:

“Sande Necole va per mare”,

“San Gseppe e la Madonna”,

“La morta Befani'”.

Lo spazio ospita la mostra”Ulivi animati”, sculture antropomorfe in radici di ulivo dello scultore Donato Fusco, organizzata a cura di MeWe soc.coop. socioculturale di comunità.