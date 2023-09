Torna l’Informatore del Vulture

E il direttore, Pasquale Tucciariello, è al lavoro per mettere a punto aspetti organizzativi, a cominciare dalla redazione. Del resto la testata, per ora in formato elettronico sul web, torna dopo 40 anni e ci tiene a soddisfare le curiosità dei lettori: dalla Basilicata ai cinque continenti. Le idee non mancano e la macchina va messa a punto perché vada avanti spedita, affinchè conquisti nuovi lettori. Buon lavoro con tanta stima, simpatia e incoraggiamento per quanti stanno lavorando al progetto.



L’annuncio del direttore

C’è attesa nel Vulture e in altre parti della Basilicata per la nuova testata giornalistica L’Informatore del Vulture, il nuovo settimanale – per ora on-line – che per la fine del mese comparirà con frequenza precisa nel panorama dell’informazione regionale ed anche oltre, come si precisa negli ambienti redazionali. L’Informatore parte dal territorio del Vulture ma va oltre, dai monti ai mari, per rispondere a nuovi e sempre più crescenti bisogni di cultura e di informazione. L’Informatore del Vulture viene da molto lontano, 1981. Era quindicinale. Ha pubblicato fino a Settembre 1983. E dopo 40 anni torna sulla scena principalmente lucana, guidato da chi ne era stato promotore e animatore. Il collega Pasquale Tucciariello ne è direttore responsabile. Editore, l’Associazione Centro Studi Leone XIII Ets di via Monte Grappa a Rionero. In questi giorni si sta completando il gruppo redazionale, e sicuramente nelle prossime settimane verrà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa. A L’Informatore del Vulture le nostre felicitazioni e i migliori auguri, a Pasquale Tucciariello e ai colleghi della redazione, oltre a un plauso per il Centro Studi Leone XIII per le sue frequenti iniziative a carattere culturale e sociale in genere.