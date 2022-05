Un affaccio sui Sassi, e in particolare dal Barisano, per scorgere tra case, vicinati, comignoli, la luce dei colori dell’arte di Mimmo Taccardi con alcuni dei segni della tradizione a lui tanto cari ( dal Monacello al cucù) e con quelle scene di vita, che incuriosiscono e prendono non poco quanti si soffermano sulle ‘scene’ delle sue tele. Materani e turisti avranno modo di apprezzarle, dal 12 maggio, nella mostra ” La favola surreale dei Sassi” promossa da Oltre l’Arte nella chiesetta della Materdomini, in piazza Vittorio Veneto. Appuntatevi la data e se volete saperne di più sull’arte di Mimmo vi consigliamo di rileggere uno dei servizi pubblicati da giornalemio.it https://giornalemio.it/cultura/mt-come-larte-di-mimmo-taccardi-per-la-nostra-matera/