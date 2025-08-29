Torna la ‘’Voce di Matera’’ di Francione sull’esperienza di La Martella e di Leonardo Sacco

Una seconda edizione, con testo immutato, tranne per la copertina che tiene vivo il dibattito sulla esperienza di Comunità (lo stesso nome delle Edizioni) e su quanto il borgo La Martella chiede per tener vivo ruolo e memoria, che sono la storia degli abitanti dei rioni Sassi e di tutto quello che hanno mosso leggi speciali, l’azione illuminata dell’imprenditore piemontese Adriano Olivetti e tutto quello che ha fatto e lasciato in eredità ( ma finora senza costrutto) e con tanta ironia il direttore di Basilicata Leonardo Sacco. Quel corposo patrimonio documentale è ancora negli scatoli, dopo l’acquisto fatto per la simbolica cifra di 1 euro dalla giunta guidata dal presidente Vito De Filippo, e la biblioteca del rione Spine Bianche ( ribattezzata con l’anglicismo Urban Visitor Center) attende che politica e volontà decidono che fare e quando farlo. Le pagine del libro di Francesco Paolo Francione sono un invito ad accendere più di un riflettore sul borgo La Martella che, giusto il 28 agosto ha finalmente dedicato al martellese e giornalista sportivo Renato Carpentieri un stadio riqualificato dopo un cantiere durato troppo tempo. A una svolta la gestione del Teatro Ludovico Quaroni, affidato a quanto pare a una associazione temporanea di imprese. Attendiamo la riconvocazione della conferenza stampa, saltata all’ultimo momento agli inizi di agosto, per il taglio del nastro. Ma a La Martella, con l’associazione degli Amici del Borgo in particolare, non si perdono d’animo e vanno oltre il 2025 dalla fondazione… Nel frattempo diamoci, datevi una ‘’ Voce…’’



IL LIBRO

E’ nelle librerie, da oggi, la seconda edizione del volume “ La Voce di Matera. Storie da La Martella. Edizioni di Comunità, 2018

E’ un libro che ha suscitato l’interesse di molti, residenti a La Martella o che con il borgo hanno visto, in qualche maniera, intrecciarsi la propria esistenza; ha incuriosito i materani, perché la storia contemporanea della città è tutt’uno con quella dei suoi borghi rurali e dei suoi quartieri urbani; è stato apprezzato da sociologi, urbanisti e antropologi, perché le vicende del borgo hanno rappresentato una rete di interlocuzioni tra quelle discipline. Alla sua uscita, infatti, il libro ebbe positive recensioni, e non solo sulla stampa locale e nelle amichevoli conversazioni: Furio Colombo lo presentò su Il Fatto Quotidiano, Goffredo Fofi su Avvenire; e poi, Pasquale Doria, Michele Pentasuglia, Vincenzo Viti, Franco Martina, Giovanni Caserta che del libro ha curato anche un’ampia prefazione. L’apprezzamento, tra i più gratificanti, fu quello di una giovane martellese che confidò d’averlo letto tutto d’un fiato, commossa nel rivivere la storia del borgo come fosse quella della sua famiglia.

In questa seconda edizione, nella sostanza, nulla è cambiato: solo, in copertina, quella fascinosa fotografia dei ragazzi di un vicinato dei Sassi, è stata sostituita da un disegno geometrico che inserisce il volume nella collana prestigiosa di via Jervis 16

Il libro, a mio modesto avviso, conserva il suo valore di testimonianza, poiché la serie di storie individuali, da quella degli anziani che avevano 20 o 30 anni quando si trasferirono nel borgo, fino ai giovanissimi che vi sono nati tra la fine degli anni ’50 e gli anni’60, confluisce in una narrazione corale, genuina, semplice, intrisa di sofferenza e di emarginazione, ma anche di serenità e di soddisfazione. Il racconto possiede, nell’insieme, una straordinaria potenza evocativa: la fatica raccontata da Stachiuccio, 1932; le famose feste da ballo ricordate da Vincenzo, 1937; l’attivismo della famiglia di Armando,1956; la solidarietà operaia di Franco,1955; il lavoro e lo studio di Nino,1960; la nostalgia di Tony,1947 : se un’osservazione posso ripetere, anche per questa seconda edizione, dopo aver riletto alcune pagine, è che la poetica capacità espressiva dei protagonisti resta inarrivabile: non sempre, cioè, sono riuscito a tradurla pienamente nella scrittura.



Rivive nel libro la che cresceva ispirandosi agli ideali comunitari proposti da Adriano Olivetti e confermati, anche in tempi recenti, dalla figlia Laura, venuta a La Martella il 25 maggio 2012, quando il sindaco Adduce inaugurava una Biblioteca intitolata all’imprenditore di Ivrea, fortemente richiesta da Leonardo Sacco che, in quell’ occasione, ebbe ancora la speranza che un suo sogno, un presidio culturale nel borgo contadino, si potesse realizzare.

A Leonardo Sacco, questo libro, penso, sarebbe piaciuto molto, poiché aveva seguito con scrupolosa attenzione, nel suo lavoro di giornalista, i momenti critici e quelli radiosi, l’alba e il tramonto, la fioritura e l’appassimento della vita nel borgo. Amava quella comunità. Quando, infatti, nel 2009, venne pubblicato il mio “ La Martella il più bel borgo rurale d’Italia”, Antezza Editore, mi telefonò , volle conoscermi meglio, desiderò incontrarmi più di una volta all’Hotel Sacco e mi ringraziò per aver citato in quel libro le sue frequenti e combattive prese di posizione.

Man mano che ci si allontana dagli anni della sua origine, la storia di La Martella viene raccontata, talvolta, accentuandone l’uno o l’altro aspetto, ma perdendo di vista quella visione globale che ne fa un unicum nella storia di Matera.

Festeggiato il 70° compleanno con tante e varie iniziative curate dall’Associazione Amici del Borgo, oggi, è tempo di guardare avanti perché questo borgo, quartiere periferico della città, resti una comunità sana e viva, attenta a difendere il suo pregio urbanistico e il comprovato senso civico dei suoi cittadini.

Francione Francesco Paolo

