E’ una presenza discreta, piena di riflessioni sull’attualità,su ricordi e speranze, con una fascio di certezze che don Pierino Di Lenge – anima e direttore del periodico con il direttore responsabile Emilio Salierno- continua a inviare a distanza di anni agli affezionati alianesi e a quanti sono legati alla ”Lucania” leviana e alla Basilicata di oggi, come si chiama questa regione nella Costituzione e nello statuto regionale. E gli argomenti annunciati in copertina, con lo sfondo dei calanchi, confermano questa impostazione: rischio di diventare uno dei siti per lo stoccaggio e lo smaltimento di rifiuti nucleare, come indica la mappa della Sogin resa nota all’Epifania, e con un ”No” secco a buttare alle ortiche cultura, turismo e sostenibilità, e poi un corposo inserto sul carnevale alianese. Il testo dei sommari è esplicito: Lucani uniti contro le scorie titola il prima. E con un testo chiaro e fermo. ” Ritorna l’incubo nucleare in Basilicata con la pubblicazione da parte della Sogin dei luoghi idonei al Deposito nazionale per le scorie radioattive. Noi dobbiamo difendere, insieme e con decisione, la nostra terra da questo nuovo assalto, dopo quello che si è consumato nel 2003. Diciassette aree, tra Puglia e Basilicata, sono state prese in esame per la creazione del “Deposito”, dimenticando (?) che la Basilicata è già martoriata dall’eolico selvaggio e dall’attività petrolifera che hanno prodotto solo speculazione e inquinamento (pag. 2 e 3).



Il secondo argomento è un messaggio di spensieratezza e di speranza che le tradizioni possano contribuire a sconfiggere il covid. E’ un inserto speciale , dedicato al Carnevale di Aliano itinerante in Italia. ” Le “Maschere cornute” della tradizione carnevalesca alianese si sono spinte a Torino e a Firenze facendo conoscere ancora meglio tutta la suggestione e l’originalità che esprimono (pag. da 8 a 16) con il sindaco Luigi De Lorenzo, gli animatori della Pro Loco e tanti concittadini che hanno riallacciato contatti con compaesani e loro discendenti. Appuntamento ad Aliano, appena possibile. E,a proposito di cultura Don Pierino, ricorda il patrimonio archeologico da valorizzare con tanto di foto e testo sugli scavi di Alianello e nel solco di una storia autoctona che dal mare ha lasciato tracce lungo le sponde e i poggi che costeggiano i nostri fiumi.



Non poteva non mancare un ricordo di Carlo Levi e il suo rapporto con il medico ricercatore Rocco Mazzarone, a cura di Carmela Biscaglia, e sulle peculiarità del concetto di ” Lucanità” scritto da Angelo Contangelo sul quale non si finisce mai di discutere anche in maniera animata. Nella prossima primavera, le date non sono ancora state fissate, ci saranno due appuntamenti rinviati a causa dell’epidemia da covid 19. Riguardano gli 85 anni dal confino di Carlo Levi in Basilicata:(1935/36) e i 75 anni dalla pubblicazione del “Cristo si è fermato a Eboli”.Il programma, ricordiamo, comprendeva la conclusione della XXII edizione del Premio Letterario Nazionale “Carlo Levi” e la la XXXIV edizione di estemporanea di pittura, con una sola sezione con i murales ispirati al “Cristo”.



Le due manifestazioni -riporta la Voce- saranno arricchite da una mostra fotografica di circa 100 fotografie del film sul “Cristo” girato nel 1978 per la maggior parte a Guardia Perticara, Aliano e Craco, donate al Circolo Panevino dallo scomparso regista Francesco Rosi in occasione del Premio Letterario ”Carlo Levi”, nel 1997 ad Aliano. Pagine multicolori e spensierate dedicate al Carnevale itinerante che contrastano con il ”grigio” e i timori dei boati che vengono fuori dalle estrazioni petrolifere che fanno ritenere La Val d’Agri ”una polveriera”. Enzo Palazzo ha descritto e ricordato la festa del patrono San Luigi Gonzaga al tempo del coronavirus. Un tuffo nel passato con la Aliano di una volta, nelle foto in bianco e nero o virato seppia, ricordata da Ettore Albano, e una suggestione davvero interessante con Enzo Palazzo nel servizio ” Sognando il West nei calanchi”. Ed è il luogo ideale per farlo, magari girando un film. Produttori e registi fatevi avanti.Magari con la benedizione di Papa Francesco e con don Pierino che si ripiega sull’enciclica sociale ” Fratelli Tutti” .



Ed è il ”La” a quelle pagine periodiche e interessante sulla vita sociale di Aliano che riportano dati e foto di nascite, matrimoni, prime comunioni, cresime, diplomati, laureati, di storie di successo come quello della avvocatessa alianese Alessia Doronzio che lavora nel Consolato italiano a Monaco di Baviera (Germania). E , purtroppo, riportano anche decessi, che hanno dimensionato la popolazione residente di quel centro della Valle del Sauro in appena 900 persone. Ma con la ”Voce” moltiplicano l’eco della loro presenza nel mondo.