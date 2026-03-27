Torna la rassegna ”RitagliAtti” nell’Abbazia di Montescaglioso

E per la 14^ edizione, come riporta la nota della Uilt, sei compagnie di Puglia e Basilicata porteranno in scena corti autoprodotti o ispirati ad autore conosciuti, di generi e sensibilità diverse. Di certo sapranno conquistare il pubblico e rendere impegnativo il lavoro della giuria che dovrà scegliere e premiare i vincitori. Una serata, quella di sabato 28 nell’Abbazia di San Michele, che incoraggerà quanti sono appassionati di teatro a praticarlo e a seguirlo. Teatro è scuola di vita e aiuta a comprendere l’uomo e quanto accade nel quotidiano. Sù il sipario… e che lo spettacolo cominci.
COMUNICATO STAMPA
GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO
Sabato 28 marzo 2026 alle ore 19 nell’Abbazia di San Michele Arcangelo in Montescaglioso la Uilt Basilicata organizza la 14a edizione del Concorso Nazionale per Corti Teatrali RitagliAtti. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
La Giornata Mondiale del Teatro è nata a Vienna nel 1961 in occasione del IX Congresso mondiale dell’Istituto Internazionale del Teatro. Dal 27 marzo 1962, l’evento è celebrato in tutti i Centri Nazionali dell’ITI (Istituto Internazionale del Teatro) che esistono nel mondo.
La U.I.L.T. Unione Italiana Libero Teatro celebra questa importante giornata dedicata al Teatro in tutte le sue sedi regionali.
La U.I.L.T. Basilicata si propone con la 14a edizione del Concorso Nazionale per Corti Teatrali RitagliAtti che si svolgerà sabato 28 marzo 2026 nella splendida Sala del Capitolo dell’Abbazia di San Michele Arcangelo in Montescaglioso (MT).
Si ringrazia l’Amministrazione Comunale della Città di Montescaglioso per il patrocinio, il sostegno e la fattiva collaborazione per la riuscita della manifestazione.
Sei le Compagnie selezionate:
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIRGINIA WOOLF – SANTERAMO IN COLLE (BA)
SI CHIAMA FRANCESCA di Roberto Giacomo Fatiguso
Regia: Roberto Giacomo Fatiguso
Interprete: Roberto Giacomo Fatiguso
ASSOCIAZIONE GRUPPO GIANO TEATRO – NOVA SIRI SCALO (MT)
VIETATO APRIRE di Francesco Sciannarella
Regia: Francesco Sciannarella
Interpreti: Angela Loperfido e Maria Grassano
ASSOCIAZIONE I SOGNATTORI APS – LECCE
UN RAGAZZINO PER BENE di Pantaleo Mercuri
Regia: Pantaleo Mercuri
Interprete: Pantaleo Mercuri
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRALE ARTU’ – BARI
AMINUE AMARE di Vito Maurogiovanni
Regia: Maurizio Sarubbi
Interpreti: Maurizio Sarubbi, Alessia Salvatori, Debora Ricci, Carlo Ranieri, Isabella Gigante
ASSOCIAZIONE CULTURATE TEATRALE CARUSTEATRO – 74021 CAROSINO TA
CONTAMI Testo e Regia di Davide Roselli
Interpreti: Davide Roselli e Carmen Moscaggiura
Ballerini: Vincenzo Moscaggiura, Sofia Fadi
ASSOCIAZIONE CULTURALE GROCA’ – CASTELLANA GROTTE (BA)
ROGHI MAI SPENTI di Elvira Spartano e Attilio Magno
Regia: Elvira Spartano
Interpreti: Elvira Spartano, David Romanazzi, Eleonora Benedetto, Vittoria Primavera, Anna Lovecchio
La giuria composta da esperti premierà la migliore attrice protagonista, il miglior attore protagonista, il miglior corto. Verrà premiata con una targa la Compagnia il cui spettacolo avrà riscontrato maggior gradimento di pubblico.