Era il 28 settembre 2019, l’anno da capitale europea della cultura, e quell’affiatato Coro Pop venuto dalla Salerno nel chiostro dell’ex ospedale san Rocco, aveva coinvolto ed entusiasmato cittadini e turisti. Una bella realtà diretta, come avevamo scritto nel servizio

“https://giornalemio.it/cultura/a-matera-ciro-e-un-coropop-da-applausi/”, da quel trascinatore del bel canto che è Ciro Caravano, cantante lui stesso, ma anche direttore e produttore dei Neri per Caso. Domani il bis, un gradito ritorno all’auditorium ” Raffaele Gervasio su iniziativa dell’ Associazione corale Cantori Materani. Ore 20.00. Annotate, non mancate e passaparola…

IL CONCERTO DEL 2019