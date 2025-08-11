lunedì, 11 Agosto , 2025
Torna con la ”Regina” la collezione del Ridola all’ex ospedale San Rocco

Franco Martina
Di Franco Martina

Rieccola. E tanta parte della collezione riportata alla luce in campagne di scavo compiute nell’agro materano, da Timmari a Serra d’Alto, da Tirlecchia a Murgecchia, a Montescaglioso dall’archeologo, scrittore e medico Domenico Ridola, che abbiamo potuto riapprezzare presso l’ex ospedale di San Rocco, in piazza San Giovanni a Matera. Una attesa cominciata il 7 aprile scorso per ” lavori di efficientamento energetico e un nuovo allestimento, parte del PNRR”. Nessuna indicazione, da allora, sulla data di riapertura del Museo archeologico che è parte del Museo Nazionale di Matera, né sull’inizio dei lavori e in cosa consistessero. Nulla, per completare, anche dal Ministero dei Beni culturali sul bando per la nomina del nuovo direttore o direttrice del Museo, affidato – dopo il mandato di Annamaria Mauro-dal novembre scorso a Filippo Demma, che ricopre anche il ruolo di Direttore dei Parchi Archeologici di Crotone e Sibari. Apprezziamo pertanto, in attesa di saperne di più sul futuro del Museo archeologico Ridola e del Museo Nazionale di Matera il ritorno alla fruizione della collezione della preistoria, che è la componente identitaria dell’archeologia materana. E Matera, con quanto rappresentano l’habitat rupestre, i rioni Sassi, è nota agli studiosi soprattutto per quel comparto.

Rivedere, pertanto, nel corso di un percorso espositivo allestito in quelle che erano le ”carceri” della città e dove fu imprigionato negli anni ’50 anche il sindaco poeta di Tricarico, Rocco Scotellaro, è un segno di ripresa che auspichiamo possa essere ulteriormente consolidato nella antica sede dell’ex ”monastero” che ospita il museo archeologico ”Domenico Ridola”. E così nelle vetrine i reperti della preistoria, con le età del bronzo, del ferro, dei rudimentali strumenti lapidei, fossili e metallici da lavoro, fino allo splendore dei manufatti artigianali di ceramiche decorate e ai corredi funerari delle epoche successive, come è per la tomba n.33, valgono la visita come è descritto nel comunicato ufficiale di presentazione https://giornalemio.it/eventi/torna-fruibile-la-collezione-archeologica-ai-musei-nazionali-di-matera/. Quanto allo scheletro ”rannicchiato” beh riposa in via Ridola. E non dimenticate di visitare gli spazi della Chiesa del Cristo Flagellato, con i manufatti della civiltà dei vicinati. Il pezzo più bello, interessante, per la bellezza e per la storia al quale è legato è per noi la ”Stipe VOTIVA” di Timmari ( Matera), datata tra il IV e il III secolo avanti cristo. Un busto femminile con testa adornata di un ornamento di forma cilindrica. E’ la ”regina” della collezione e merita di aprire, probabilmente tra un anno, i nuovi spazi del Museo di via Ridola.

Franco Martina
