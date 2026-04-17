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Torna Claudia Koll a Matera in un luogo dell’anima

Franco Martina
Di Franco Martina

Ormai è di casa a Matera (ricordiamo il ruolo di protagonista nel 2011 per le riprese di un lavoro su Isabella de Rosis)e la sua fede negli anni si è consolidata con un rapporto continuo con la semplicità della gente delle nostre parti e con i luoghi di una città dalla storia millenaria che trasuda di fede. La scelta del Santuario de ”La Palomba” -per la presentazione del libro ”Qualcosa d i me, dialogo con un’amica”, sabato 18 aprile alle 19.30- non è casuale:Un luogo dove i segni dello Spirito Santo ne sono storia e preghiere di uomini che si sono succeduti in quel tempio sulla gravina e degli itinerari rupestri. Con l’attrice dialogheranno il regista e attore Giuseppe Ranoia e don Pasquale Giordano.

descrizione del libro
In vista del Giubileo del 2025, che coincide anche con i venticinque anni dalla conversione di Claudia Koll, questo libro-intervista racconta come l’incontro con Dio abbia trasformato la sua vita. Il testo nasce da un’amicizia profonda, che ha permesso un dialogo sincero, a volte complesso, mai banale, su temi cruciali e attuali. Non è solo una testimonianza della conversione di Claudia, ma anche l’opportunità per conoscere meglio la sua storia e, soprattutto, un invito a fare esperienza della misericordia e della pace di Dio. Prefazione di Giovanni Salonia. Postfazione di Ezequiel del Corral.

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