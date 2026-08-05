Torna Anna Terlimbacco con Amori Proibiti a Miglionico a passi di tango.

Il solco inciso da cultura, musica, danza e passione…naturalmente .Anna Terlimbacco parte dalla sua Miglionico, nella corte del castello del Malconsiglio, dove lo spirito di dame e cavalieri di alto lignaggio aleggia per il gran spettacolo del 6 agosto prossimo. Pronto ad accendere gli animi degli autori, a cominciare da Anna Terlimbacco, fino a coinvolgere gli spettatori per lo spettacolo evento ‘’Amori proibiti’’. Spazio all’immaginazione a quanto sarà rappresentato, cantato, danzato, passando dalle sponde del fiume Basento a quello del Rio de la Plata sul pentagramma di quanto cela l’anima creativa e passionale dell’autrice. Un evento, quello di giovedì 6 agosto, destinato a legare un’altra pietra preziosa nel diadema di progetti che Anna fa brillare a ogni stagione.



Amori Proibiti

6 agosto 2026, ore 21:30

Corte del Castello del Malconsiglio, Miglionico (MT)

L’evento “Amori Proibiti”, ideato e interpretato da Anna Terlimbacco, trasformerà la suggestiva corte del Castello del Malconsiglio in un palcoscenico di emozioni. L’opera incontra la fiavola. Voci, tango e pianoforte daranno vita a intreccio armonioso di colori, passioni, storie che rispecchia l’eleganza e la sensibilità artistica di Anna Terlimbacco.

Due storie d’amore, due percorsi distinti che si incontrano in un racconto unico e indimenticabile.

Con la partecipazione di Michele Lobefaro, Rocco Toscano e Giuseppe Settanni.

Ingresso libero.

Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti

Miglionico 5 Agosto 2026

Anna Terlimbacco

Estratto della biografia di Anna Terlimbacco

Anna Terlimbacco è una curiosa della vita. Si laurea in Scienze della Comunicazione presso l’Università la Sapienza di Roma e consegue la laurea in Discipline musicali presso il conservatorio di Frosinone, e durante alcuni anni di studio è una delle voci dell’orchestra sperimentale del conservatorio stesso, orchestra ospite anche a Villa Celimontana jazz.

Voce in formazioni musicali che spaziano tra il jazz, la bossa e la musica d’autore italiana, non dimentica la sua passione per le scarpe da ballo.

Approfondisce il tema dell’educazione musicale e lo studio della voce.

Nel 2016 è Premio Nazionale Ciociaria in qualità di scrittrice.

Si specializza in canto in conservatorio.

Autrice e protagonista di spettacoli che portano in scena, e fanno dialogare musica, canto, tango e parole, tra questi Amore e seduzione nel 2024

Dopo un master in comunicazione e giornalismo consegue la certificazione di seo specialist.

Vieni a letto con me è la sua settima pubblicazione.

Partecipa a vari concorsi di canto, tra questi il Concorso Musicale Internazionale Mediterraneo 2025 dove le viene conferito il primo premio nella sezione canto lirico.

Scrittrice. Esperta di contenuti, scrittura creativa, giornalistica, pubblicitaria e per il web.

Speaker radiotelevisivo. Responsabile della comunicazione.

Speaker radiotelevisivo e pubblicitario per Ciccio Riccio.

È stata direttrice per Teams tv, area cultura, e attualmente redattrice per Telesmart.

Diplomata, oltre che, in discipline musicali e canto jazz, in canto lirico.