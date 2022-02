La barba serafica, il capo posato su un tappeto di peperoncini rossi e verdi, cha danno un po’ di pepe alla vita, e i sapori della buona terra del Sud, tra grano e pomodori, che saziano con pane e focaccia italiani e migranti sui ritmi del blues. Francesco da Mathera, dalla matrice conventuale dei Lomonaco, ha dato ancora una volta prova della sua creatività e della voglia di cantare vita, speranza, sacrifici delle gente del Sud (senza distinzione alcuna) che si spacca mani e schiena su una terra sulla quale, comunque, ripiegarsi.

Prova ne è quel formidabile lavoro da ”Chiamata alle armi” dietro all’aratro di ”Queta terra è la mia terra”. E allora ”Vivo al Sud del Nord… Non importa come, ma dimmi come fai, cosa fai, vivo al Sud” . Magari con zappa e violoncello da mattina a sera, con la chitarra, con la voce di Franco da Mathera.

Per quanti vogliano ascoltare da ‘ Questa terra è la mia terra”

https://francescodamatera.bandcamp.com/track/chiamata-alle-armi-tornare-al-sud