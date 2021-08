Torna ad Aliano, che ha rinnovato la candidatura a capitale italiana delle cultura per la prossima edizione l’evento curato dal paesologo, scrittore e poeta Franco Arminio ” La luna e i calanchi, in programma domenica 22agosto. Il via è alle 18, nell’auditorium dei Calanchi, con le sonorità di “Note di avvio”, alla presenza del sindaco, Luigi De Lorenzo, dello stesso Arminio, e di Giuseppe Papasso, ideatore dell’ “Aliano Word Music”. Seguirà “Incontro coi generosi”, che vedrà protagonista Arminio e dopo le 22 musica in piazza San Luigi, in coincidenza con la prima edizione della rassegna “Aliano World Music”, la dedicata al giornalista e scrittore Rocco Brancati. Si esibiranno Peppe Servillo, gli argentini Natalio Mangalavite e Javier Edgardo Girotto, con lo spettacolo Parientes. Uno spettacolo incentrato sul tema dell’emigrazione e,in particolare, su un viaggio di andata e ritorno tra Italia ed Argentina, tra Napoli e Buenos Aires e, naturalmente, tra musica e storie, il cuore di tanti piccoli centri della Basilicata che hanno visto andare e ritornare donne e uomini che hanno lasciato e messo radici nel nuovo mondo, ma senza dimenticare la propria terra. Seguirà l’esibizione di Pietro Cirillo con “L’anima tarantata della Lucania” , il concerto degli “Assurd” e, per quanti lo vorranno e non vorranno perdere le atmosfere dell’alba , potranno assistere nell’anfiteatro dei Calanchi all’omaggio a Fabrizio ” Faber” De Andrè di ” Hathor plectrum Quartet”. Un motivo in più sostenere Aliano a capitale italian della cultura.